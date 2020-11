Un audio de la 'operación Voloh' entre Pilar Rahola y un detenido revela el control de JxCAT en TV3

Un pinchazo de la Guardia Civil al teléfono del exdirigente de CDC David Madí en el marco de la operación Voloh ha destapado las presiones ejercidas por JxCAT, y en concreto por Carles Puigdemont, para controlar TV3.

En la conversación, la periodista Pilar Rahola se queja a Madí, uno de los empresarios del "estado mayor" del procés detenidos la semana pasada, que el director de TV3, Vicent Sanchís, pretendía reducir sus apariciones semanales en la cadena pública y que se planteaba dejar de ir a esta cadena. Para evitarlo, Rahola explica que el líder de JxCAT, Carles Puigdemont, intercedió y le pidió que siguiera acudiendo, aunque fuese con menor frecuencia, lo que la periodista veía como una "humillación", tal y como desvela El Periódico. También intercedieron el exjefe de comunicación del partido, Francesc Pena, y el presidente del mismo en el Parlament, Albert Batet.

"Está claro que lo hicimos muy mal al principio (sobre el control de TV3), está claro que si ahora gobernamos o, por la vía de ganar o por la vía de estar en el Gobierno, lo primero que tenemos que controlar será este tema, y está claro que se lo haremos pagar a Sanchís porque habrá 'un antes y un después", fueron las palabras de David Madí el pasado 4 de septiembre.

Madí defendió que Rahola debía optar por el pragmatismo y seguir participando en TV3, ya que a su director, Vicent Sanchis, le gustaría que "desapareciera" de la programación del canal autonómico: "Yo lo invertiría; diría, 'Iros a la mierda, cojo lo que hay y, dentro de seis meses, hablamos'".



"Él (Sanchis) está apostando a que gana ERC (las próximas elecciones autonómicas), es su punto a favor para sobrevivir el día después", indicó Madí, que se mostró convencido de que el director de TV3 estaba "equivocado" porque aunque ganen los republicanos "le cortarán la cabeza igualmente".

"A Torra le viene grande"

En otra de las conversaciones intervenidas a Madí que se produjo el 3 de septiembre con el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, se refiere a Torra como un "cabra loca" que "va por libre", que "no entiende que es un hombre accidental" sin "ninguna legitimidad" y a quien el cargo "le viene grande" porque "no está preparado".



Critica también la reciente remodelación del Govern a raíz del cese de los consellers Miquel Buch y Àngels Chacón, al aseverar que Torra "se los folla porque le han llevado la contraria o no le han dejado hacer sus animaladas": "El tío ha dicho, 'Para lo que me queda en el convento, me cago dentro'".



Según Madí, Torra exigió hacer un cambio de Gobierno "pasando de todo" a cambio de "sacrificarse" y no convocar elecciones hasta que lo inhabilitaran por desobediencia y tanteó incluso la posibilidad de nombrar portavoz del Govern a la diputada de JxCAT en el Congreso Laura Borràs, imputada por supuestas adjudicaciones irregulares.



En un momento de la conversación, asegura además que ha trasladado su preocupación por tener un Govern "absolutamente impresentable" al exlíder de la ANC encarcelado por el "procés", Jordi Sànchez, quien le habría contestado, a través de una intermediaria, que han intentado "evitar" la gestión de Torra sin éxito porque "va por libre".



Por su parte, Relat le transmite el "malestar generalizado" del mundo empresarial: "Es un drama, son unos incompetentes. Están haciendo lo mismo que estamos criticando. Parece lo de los nazis con los judíos", lamenta ante los continuos asentimientos de Madí.