Pilar Rahola sobre los que cobran 6.000 euros al mes: "Son clase media en apuros"

El pacto en materia fiscal que han suscito este lunes ERC y los comunes con el visto bueno de JxCAT no ha gustado nada a Pilar Rahola. El acuerdo, que incluye una subida del IRPF a los que más cobran y un alza del Impuesto de Sucesiones, es un "escándalo" para la periodista. Si ese mismo día protagonizaba una bronca por Twitter con Ada Colau por impulsar esta subida de impuestos a los que cobran más de 90.000 euros, este martes cree que esta gente es "clase media-alta" y los que tienen un sueldo de 6.000 euros mensuales son "clase media en apuros". Además, denuncia que España "nos debe" dinero de la deuda pública y de las inversiones y habla de "patria" catalana para proteger los privilegios de las clases altas.

Durante una intervención en el programa de TV3 Tot es Mou, Rahola critica que a "un médico, un cirujano, un dentista, un notario o un abogado" que durante años "ha hecho una carrera, que ha sido brillante y ha hecho bien las cosas" se le suban los impuestos por tener "un buen sueldo". "¿Es el culpable de que ahora no haya hospitales?", se ha preguntado.

Pero ella misma se responde con otra pregunta. "¿O los culpables son unos políticos ineptos que no han resuelto la capacidad económica de Cataluña, no han resuelto el déficit fiscal que padecemos, no han resuelto el expolio o el fraude fiscal... y cargan contra un señor que cobra 6.000 euros al mes porque tiene una carrera y le ha ido un poco bien?". Y es que precisamente esa es la cifra que la periodista cobra por su participación en otro programa de la cadena pública catalana.

Pilar @RaholaOficial: "Rics són les grans fortunes, 90.000 euros anuals és classe mitjana-alta: 6.000 euros al mes és classe mitjana i apurada"#TotEsMouTV3

pic.twitter.com/6lP8JBn8DY — Tot es mou (@totesmoutv3) December 17, 2019

Rahola considera, además, que con 6.000 euros es difícil llegar a final de mes, por lo que es un error considerarles "ricos". "¿Rico? Rico es el señor Oliu, es la duquesa de Alba", ha opinado para señalar que "son clase media en apuros". "Ese señor que cobra 6.000 euros al mes estará pagando la mitad de su sueldo como mínimo de impuestos. Quita la hipoteca de la casa, quita a los hijos... ¿qué le queda? ¿Eso es riqueza? Es clase media y apurada", insiste.

Cobrar 2.000 euros: proletariado

Rahola también ha hablado del "proletariado" en referencia a los que cobran 2.000 euros mensuales. "Han hecho creer que cobrar 2.000 euros y tener un pisito pagando hipoteca es ser clase media y no es cierto. ¡Son proletariado!", ha continuado poniendo como ejemplo a sus dos hijos, uno de los cuales "no llega a mileurista".

Ante esto, pide a los políticos catalanes "resolver el problema de déficit económico que hay en Cataluña". "Hagan un pacto con el PSOE del señor Sánchez, nos deben dinero de deuda pública, nos deben las inversiones que nos harían más competitivos, que no hacen ni una. ¿Por qué no pactan esto?", ha dicho. Inmediatamente después, ha denunciado que "Cataluña es uno de los territorios más caros fiscalmente del mundo". "Y no nos lo podemos permitir, es una cuestión patriótica, es un tema nacional. (...) Cataluña tiene una carga fiscal superior al resto.https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/bronca-colau-rahola-subida-impuestos-cataluna_301634_102.html, termina.