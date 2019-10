Rahola y Tardà, linchados por los independentistas por decirles "así no" ante la violencia en Cataluña

"No. Así no". Este es el escueto mensaje que Pilar Rahola ha publicado esta noche en su perfil de Twitter junto a dos imágenes de barricadas y contenedores ardiendo en las calles de Barcelona. Las respuestas a esto no se han hecho esperar, ya que son varios los independentistas que han criticado a la periodista por dar su opinión. También a varios políticos soberanistas, como a Joan Tardà.

Algunos de ellos cree que Rahola se ha "acomodado" y le piden que dé un paso atrás y opte por el silencio. "Calla y deja hacer", escribe un usuario de Twitter.

Cullons Pilar... Ara no toca això. Estàs massa acomodada, ja poc et queda del que vas ser oi? Dons calla i deixa fer. — Alba (@AlbaVall2) October 15, 2019

"Esto lo deberías apoyar y no criminalizar al pueblo que está sufriendo los golpes. ¿Qué te has creído?", opina otro.

Això hauries de recolzar i no criminalitzar el poble que està patint la els cops! Què t’has pensat? https://t.co/nH7Co0qT0Z — Núria Sala (@nuriasala) October 15, 2019

Misma línea siguen otros mensajes, como algunos que le invitan a "hacer una barbacoa con la burguesía catalana" cuando "queden las brasas" de los contenedores.

Homeeee. Pensa que quan quedin brases hi podràs fer una barbacoa amb la burgesia catalana. — Albert Prieto (@prietoalbert) October 15, 2019

"Evoluciona, pareces un dinosaurio mirando el meteorito", se lee en otro comentario.

Evoluciona, sembles un dinosaure mirant el meteorit — AlexDeTot (@AlexDeTot) October 15, 2019

Críticas a otros políticos soberanistas

También varios políticos catalanes han sido víctimas de insultos y críticas en redes tras opinar que esta no es la vía para protestar contra la sentencia.

Una de ellas ha sido Marta Pascal, a la que llaman "traidora".

A prendre pel cul, traïdora. — Ficapal de Llavorsí (@FicapalDe) October 15, 2019

También a Joan Tardà, uno de los que más insultos ha recibido. "Eres un desgraciado. Púdrete".