Torra reta al TS por las elecciones catalanas: "A mí no me marca el calendario un tribunal español"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que no será el Tribunal Supremo, que debe decidir si ratifica su inhabilitación, quien "marque el calendario" de las próximas elecciones catalanas: "He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez", ha dicho.

En una entrevista en TV3, el presidente catalán ha dado por hecho que el tribunal le inhabilitará -"no espero ninguna decisión que no sea la inhabilitación", ha apuntado-, pero ha rehusado concretar qué hará cuando esto suceda o si convocará elecciones antes.

Al ser preguntado por si "desobedecerá esa inhabilitación y se mantendrá en el cargo", ha afirmado: "He desobedecido dos veces y no creo que sea la última que lo haga, pero a mí no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español, de ninguna de las formas".

"No digo que esté desobedeciendo una sentencia -ha continuado-, lo que le digo es que todo lo que a mí me parece incompatible con mi conciencia y con la defensa a ultranza que he hecho de los derechos fundamentales, en mi condición de president, creo que es mi deber oponerme y me he opuesto".

Torra ha defendido que convocará las elecciones "cuando sea mejor para el país", sin "necesariamente agotar la legislatura".

Eso sí, en caso de que sea inhabilitado, ha advertido de que "no podría entender que cualquier partido independentista presente a un candidato" alternativo para comandar la Generalitat.

Sobre la Covid-19

Por otra parte, Torra ha afirmado también que no descarta pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la aplicación de un estado de alarma en Cataluña ni la ayuda del Ejército si es necesario para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

"Podríamos llegar a necesitarlo, por tanto, no descarto nada. Tampoco pedir la ayuda de personal del Ejército si nos hace falta. Ahora la prioridad es la salud y la vida de las personas", ha asegurado en esa misma entrevista en TV3.

Torra ha concretado que se puede plantear pedir un estado de alarma en Cataluña si hace falta "evitar desplazamientos fuera de las regiones sanitarias", ya que si es para limitar los movimientos dentro de una misma región considera que lo puede hacer la Generalitat, como ocurrió en Lérida.

El jefe del Ejecutivo catalán ha explicado que la semana pasada habló con Sánchez y se emplazaron a tener una conversación esta semana para conocer los "detalles" de cómo se aplicaría un estado de alarma en Cataluña y para abordar un subsidio de conciliación familiar si se cierran escuelas.

También ha dicho que esta semana sí que acudirá a la conferencia de presidentes autonómicos para escuchar lo que dice Sánchez y el resto de presidentes, ya que cree que en este caso sí que hay un orden del día claro y "no hay blanqueo del Rey, que es lo que se pretendía en la última" ocasión.

Inicio del curso escolar

Torra ha señalado la importancia del inicio del curso escolar y ha defendido la necesidad de que los padres y madres afronten con tranquilidad esta situación: "Si las escuelas abren y van bien, el país funcionará".

Es por eso que ha advertido de que hará "un auténtico caballo de batalla político" con el subsidio de conciliación familiar que pide al Gobierno para que los padres se puedan quedar en casa a cuidar de sus hijos si las escuelas cierran por brotes.

En este sentido, ha asegurado que, si el Gobierno no lo aplica, lo hará la Generalitat, aunque reconoce que no tiene competencias, y por eso el gabinete jurídico del Govern está estudiando como se podría hacer, según él.

Además, ha apuntado que la Conselleria de Educación tomará las medidas necesarias si los padres deciden no llevar a los hijos a la escuela y ha garantizado que habrá todos los test "que hagan falta" para combatir el Covid-19.