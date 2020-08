Cs pide al Gobierno que "tome el control" en Cataluña ante la "gestión ineficiente" de Torra

Ciudadanos se ha reunido este lunes con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para tratar los temas de actualidad, todos relacionados con la expansión del coronavirus por el territorio nacional. El portavoz adjunto del Congreso, Edmundo Bal, pidió directamente a la vicepresidenta del Gobierno que "tome el control" en Cataluña ante "la gestión ineficiente" del presidente de la Generalitat, Quim Torra: "Los rebrotes se descontrolan y el Gobierno no puede mirar hacia otro lado".

Bal pidió al Ejecutivo central que valore si las medidas que está ejecutando el Gobierno de la Generalitat "son o no adecuadas". A su juicio, "Torra no ha llegado a tiempo a tomar estas medidas, y exigimos al Gobierno que no mire hacia otro lado, que se responsabilice y tome el control de la situación".

Asimismo, el diputado naranja ha propuesto a Calvo y a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, tener plena disponibilidad durante el mes de agosto incluso para convocar algún pleno si fuera necesario en período entre sesiones.

Los miembros de Ciudadanos y del Gobierno presentes en la reunión han debatido sobre los tres escalones jurídicos sobre los que se puede combatir la epidemia en el caso de que se descontrole: "El más contundente, el estado de alarma. El segundo, la declaración de actuaciones coordinadas. Y, el tercero, confinamientos perimetrales que autoriza un juez de lo contencioso". Bal ha agradecido el tono y las garantías del Ejecutivo central de "no mirar hacia otro lado" y "no eludir su responsabilidad".

Ciudadanos ha salido al paso a las acusaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que acusó a los naranjas de no permitir que miembros de su grupo parlamentario estuvieran presentes en la reunión con el Gobierno. "No hemos puesto ningún veto a nadie. No puede haber vetos por parte de ningún grupo parlamentario si se trata de encontrar soluciones".

El Gobierno y el partido naranja mantendrán "los canales de interlocución abiertos" y ambos equipos se han emplazado a hablar durante el mes de agosto siempre que haga falta. "Nosotros no nos vamos de vacaciones, seguiremos trabajando. Estamos dispuestos a ir a cualquier reunión y a que nos llamen cuando quieran".