España ya roza los 500 rebrotes pero Illa dice que es un "destino seguro" con un "escenario de control"

El último dato aportado por Sanidad antes de llegar el fin de semana señalaba que en España hay 483 rebrotes activos de coronavirus. La desescalada y la nueva normalidad, la vuelta a la actividad diaria, las reuniones familiares, el ocio nocturno y la libertad de movimientos han traído consigo nuevos contagios que se han extendido por todo el territorio.

En ocasiones el número de contagios y el número de rebrotes es difícil de medir. De hecho, las cifras que aportó Sanidad el jueves sobre el número de rebrotes activos por Covid-19 no coincidían con las que ofreció por la tarde. Durante el fin de semana, el ministerio que encabeza Salvador Illa no publica datos sobre la evolución de la pandemia en nuestro país pero sí lo hacen varias Comunidades Autónomas. Sin embargo, se da la circunstancia de que el recuento de las Comunidades no se ajusta al realizado por Sanidad.

Ante tanto desbarajuste, es complicado afinar con las cifras exactas, pero una cosa está clara: hace una semana el número de rebrotes era de 224 y apenas siete días después se han disparado hasta los 483, algo más del doble.

Los contagios de la Covid-19 siguen creciendo principalmente en Aragón, Cataluña, Madrid, País Vasco y Castilla León, donde la Junta ha restringido la libertad de circulación en dos localidades de Valladolid: Íscar y Pedrajas de San Esteban. Y continúa la preocupación por el repunte en las residencias de ancianos.

El Ministerio de Sanidad, que el viernes confirmó 1.525 nuevos positivos que elevan la cifra total a 285.522, no volverá a dar datos hasta el próximo lunes, por lo que este sábado únicamente se cuenta con los aportados por algunas CCAA.

Comunidad por Comunidad

La Junta de Castilla y León ha decretado varias medidas de contención para los próximos 14 días en Íscar (población de 6.300 habitantes) y Pedrajas de San Esteban (3.300 habitantes).

El brote de Íscar, que ha pasado de 22 a 42 positivos en las últimas horas, puede estar asociado a una comida organizada por los trabajadores de un matadero el pasado 11 de julio.

Entre las decisiones anunciadas, se restringe la libre entrada y salida de personas de los municipios, salvo aquellos desplazamientos que se produzcan por motivos justificados, aunque la circulación por carretera y viales que transcurran por dichos municipios estará permitida, siempre y cuando tengan origen y destino fuera de los mismos.

En Cataluña, aunque se han notificado en las últimas 24 horas 1.367 casos positivos más y 19 fallecidos, las cifras de personas ingresadas empiezan a ser favorables y actualmente hay 534, 165 menos que el día anterior. También ha descendido el número de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos (UCI), que han pasado de las 103 del viernes a las 98 de este sábado.

Unas vallas delimitan el acceso a una playa de Barcelona tras alcanzarse el máximo del aforo permitido. EFE

No obstante, se ha registrado un nuevo brote en la residencia Mare Güell, de Cervera (Lleida), que afecta a residentes y trabajadores.

Otra de las comunidades que más está sufriendo estos rebrotes de coronavirus es Aragón, donde se han detectado 512 nuevos casos en las últimas 24 horas, la gran mayoría en la provincia de Zaragoza (394), aunque preocupan también los 63 positivos en una residencia de ancianos en Burbáguena (Teruel), de los que cuatro han fallecido (aunque uno de ellos por otra patología).

Madrid ha informado de dos nuevos brotes, con 9 contagios y 57 contactos en seguimiento, ambos en la capital y uno de ellos incluye asistentes a un campamento urbano infantil. Con estos dos nuevos brotes ya son 19 los notificados en esta comunidad que el sábado notificó 372 nuevos positivos.

También en Salamanca, un positivo de una trabajadora perteneciente a una escuela infantil ha obligado a aislar a diez empleados del centro.

Mensaje tranquilizador de Illa

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha reiterado que "estamos en un escenario de control", ha respaldado las medidas restrictivas que implantan las Comunidades ante los brotes y ha insistido en que España es un "destino seguro".

Durante su comparecencia en unas jornadas del PSC en Palamós (Girona), Illa ha recordado que el 70% de los brotes es de menos de diez personas o que el 60% de los que dan positivo es asintomático, y ha destacado que las cifras responden a un "esfuerzo de detección precoz".

Ha subrayado que hay "un porcentaje muy alto vinculado al ocio nocturno y, por eso, hay que tomar medidas", mientras pedía a los jóvenes que cumplan con las recomendaciones para evitar contagios, que pueden transmitir a sus familiares.

Inusual imagen tomada este sábado de hamacas vacías en la playa de Benidorm (Alicante). EFE

Precisamente, el País Vasco ha notificado este sábado 200 nuevos contagios, de los que 13 corresponden a un foco en una discoteca de Bilbao.

Por su parte, Andalucía ha incrementado hasta los 62 los brotes activos, con siete nuevos en las últimas veinticuatro horas, con un total de 799 casos, según datos de la Consejería de Salud.

Situaciones complicadas

Preocupante es también la situación que se vive en Murcia, donde 59 de los 454 inmigrantes rescatados durante el pasado fin de semana en 31 embarcaciones y que guardaban cuarentena por haber estado en contacto con alguno de los contagiados se escaparon la pasada medianoche de las instalaciones, aunque 15 de ellos ya han sido localizados.

Extremadura ha notificado 43 nuevos casos, de ellos 19 relacionados con los dos brotes del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Uno de ellos ha registrado varios positivos en trabajadores de una fábrica de embutidos de Don Benito, por lo que Salud Pública ordenó este viernes su cierre.

Con los 37 nuevos positivos confirmados en las últimas horas en Cantabria, el número de contagios se eleva a 133 con ocho hospitalizados, entre ellos un usuario de una residencia de ancianos. Una cifra que ha revelado con "preocupación" el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, al explicar que los últimos contagios vienen sobre todo de contactos familiares y del ocio nocturno.

Asturias, que cuenta con cinco brotes activos, ha confirmado este sábado tres nuevos casos positivos de coronavirus. Uno de los brotes se ubica en una residencia de mayores del municipio de Siero, que afecta a una trabajadora asintomática y que permanece en su domicilio.

En Castilla-La Mancha se elevan a 15 los casos confirmados en el brote en la localidad ciudadrealeña de Herencia, mientras que en Arroba de los Montes, también en Ciudad Real, siguen siendo 28.