Sigue el repunte de contagios, con 1.229 casos en las últimas 24 horas: "No es una segunda ola"

Ligero repunte en los casos. En las últimas 24 horas se han diagnosticado a 1.229 personas de Covid-19, 76 más que las que había el miércoles, lo que eleva a las 285.430 los casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, según las últimas cifras notificadas por el Ministerio de Sanidad.

Según los datos de Sanidad difundidos este jueves, en los últimos 7 días ha habido 10 muertes de enfermos de coronavirus, cuatro de ellos en Cataluña, con lo que la cifra total desde que comenzó la pandemia se eleva a 28.443, dos más que los confirmados el miércoles.

Pese al aumento de los casos en los últimos días, Fernando Simón niega que estemos ante una segunda ola. "No lo parece", ha asegurado el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias durante la rueda de prensa de este jueves.

¿Segunda ola?

Según el portavoz sanitario, "no podemos comparar los datos" de estas semanas "con marzo o abril", dado que ahora hay un "mayor esfuerzo diagnóstico". Es decir, se hacen más test. "Detectamos más de lo que se detectaba previamente", ha señalado Simón. "Estamos detectando brotes y hay cierta transmisión comunitaria, pero la situación no es en absoluto comparable a marzo y abril, por lo tanto no parece que estemos ante una segunda ola. No lo parece", ha zanjado.

Pero ¿qué es una segunda ola? "No hay una definición exacta", ha añadido Simón. "Sería cuando tengamos una transmisión comunitaria descontrolada generalizada", ha explicado. "Ni en España ni en la mayor parte de Europa se da esta situación".

Además, y tras destacar que la tasa de mortalidad por Covid-19 se sitúa actualmente entre el 0,4 y el 0,6 por ciento, Simón ha asegurado que en la actualidad "no se muere casi nadie" por Covid-19 y que, por tanto, "no parece" que haya una segunda oleada de contagios en España porque, si la hubiera, la situación sería "muy diferente".

"Va a depender mucho de como respondamos ante los brotes. Si dejamos de ser capaces de identificar los brotes y el origen de los mismos es cuando podríamos empezar a hablar de una segunda ola", ha enfatizado.

"Jóvenes graves"

En cualquier caso, Simón ha avisado de que sigue habiendo transmisión comunitaria y de que "ya hay jóvenes graves". "La transmisión comunitaria sigue existiendo y es lo que nos está generando los problemas de brotes que estamos detectando en la actualidad", ha apostillado, para informar de que cerca del 60 por ciento de los nuevos diagnósticos de Covid-19 son asintomáticos, los cuales provocan un mayor riesgo de transmisión del virus.

Asimismo, Simón ha advertido de que ya se están produciendo casos de jóvenes con Covid-19 ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que ha pedido a esta población que tenga "cuidado" con los riesgos que tiene contagiarse del nuevo coronavirus.

Dicho esto, Simón ha informado de que actualmente la edad media de las personas que se están infectando con el nuevo coronavirus se sitúa en los 45 años en el caso de las mujeres y en los 41 años en el caso de las mujeres, si bien en las últimas tres semanas la edad se ha reducido a los 36 y 38 años, respectivamente.

483 brotes activos

Actualmente en España hay 483 brotes del nuevo coronavirus activos, los cuales llevan 5.700 casos asociados. Se trata de 71 brotes más de los anunciados este jueves por la mañana por el ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Esta diferencia, tal y como ha explicado Simón, se debe a que el Ministerio de Sanidad ha recibido nuevos datos a lo largo del día.

En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado que el 75 por ciento de los brotes están generando menos de diez casos, si bien ha avisado de que el 25 por ciento restante provocan más contagios y, por ende, son los que tienen un mayor riesgo de generar transmisión comunitaria.

Asimismo, de los 483 brotes activos, el 34 por ciento se han producido en el ámbito familiar o en el ocio nocturno. En concreto, se han registrado 90 brotes familiares, con alrededor de 770 casos asociados, y 30 relacionados con el ocio nocturno, los cuales llevan asociados unos 1.100 casos.

"No es que supongan un problema de gran magnitud, pero los brotes que no son familiares son mucho más difíciles de rastrear y de identificar a sus contactos, por lo que son mucho más complicados de controlar", ha apostillado.