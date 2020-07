Simón pide perdón al sector turístico y se enfada al ser preguntado por sus vacaciones: "De mal gusto"

Noticias relacionadas Sanidad niega ahora que existiera un comité de expertos para decidir la desescalada

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha tenido que responder este jueves a la polémica a la que él mismo dio lugar el lunes cuando expresó "alegría" por la cuarentena impuesta por el Reino Unido a todas las personas procedentes de España, así como por sus vacaciones en Portugal, de las que trascendieron algunas fotografías, preguntado acerca de por qué no eligió España o por qué se le ve sin mascarilla.

El epidemiólogo asegura no cansarse de repetir que "el sector del turismo es muy importante para España" pero también, que "hay que valorar los riesgos de forma adecuada". A continuación se ha disculpado ("mis disculpas", ha dicho) con quien se haya podido sentir ofendido con sus palabras. Sobre su continuidad en el CCAES -a instancia de una periodista-, ha respondido que es un funcionario y su "destitución o cambio de puesto" depende de sus "superiores".

Ya en un tono más serio, de enfado, Simón no ha querido dedicar demasiado a dar cuenta de sus imágenes en el Algarve, cuestionado además por una informadora por no llevar mascarilla, que en Portugal hasta la fecha no es obligatoria. A ella le ha contestado: "Me vas a disculpar pero es mi vida personal y me parece realmente, lo siento, de mal gusto, que lo hayas sacado en una reunión en la que estamos hablando de aspectos técnicos. Fuera de eso, no te voy a decir nada más".

Rueda de Prensa Fernando Simón 30-07-2020

Ha ocurrido en la rueda de prensa para explicar la situación de España en esta crisis del coronavirus, con un nuevo aunque ligero repunte en las últimas 24 horas, con 1.229 nuevos contagios y dos decesos. Para Simón, estamos "lejos" de marzo o abril y descarta por tanto una "segunda ola".

Eso sí, el director del CCAES ha avisado de sigue habiendo transmisión comunitaria en nuestro país y que hay jóvenes que están padeciendo el coronavirus de forma grave. La edad media de contagio se ha desplomado de hecho de los 63 a los 45 años.