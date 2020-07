Un concejal de Torrelavega se ducha en mitad de un pleno sin apagar la cámara: "¡Decidle algo!"

El Ayuntamiento de Torrelavega discutía los asuntos más urgentes en un pleno telemático como otros tantos en los últimos meses cuando, de forma inesperada, uno de los concejales comenzó a ducharse a vista de todos, sin apagar la cámara. Se trata de Bernardo Bustillo, también secretario general del PSOE del municipio cántabro.

Durante unos minutos, Bustillo se encuentra tras una mampara, hasta que finalmente sale de la ducha desnudo ante sus compañeros, creyendo que no eran testigos. "Decidle algo a Berni. Decidle algo rápido, por favor. ¿No se le puede desconectar o algo", pide una edil.

La anécdota, ocurrida en el turno de ruegos y preguntas, ha tenido gran repercusión en las redes sociales, así como las imágenes, emitidas por Cantabria TV. Eso pese a que fueron eliminadas a petición del alcalde, Javier López Estrada, del PRC.

🎥VÍDEO | "Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido". El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal, Bernardo Bustillo, se ducha durante un pleno municipal telemático y no apaga la cámara. Atención a la cara del alcalde López Estrada (arriba a la derecha) pic.twitter.com/pdttr7YwWo — 🅰️hora Cantabria (@AhoraCantabria) July 1, 2020

Su cargo, a disposición del PSOE

Bustillo, concejal de Fondos Europeos y Participación Ciudadana, ha hecho pública una carta en la que pone su cargo a disposición del partido y expresa que "lamenta si alguien se ha podido sentir molesto", aunque considera que no debe pedir "disculpas".

"Es curioso -dice en la carta- que la mayor polémica de mi vida política esté motivada por uno de los elementos que me ha acompañado de forma natural. Por mi profesión -entrenador de natación- he pasado media vida semidesnudo y nunca me ha avergonzado la desnudez, ya sea ajena y mucho menos la mía".

El socialista asegura que quería escuchar los últimos minutos del pleno mientras se duchaba para poder llevar a su hija antes de ir al trabajo. "Creo -continúa- que no constituye un hecho delictivo, poco ético o deshonroso, más allá del error de creer que la cámara estaba desconectada".

Concluye con una "reflexión", valorando que "una cuestión tan trivial como ésta no debe ser eje de valoración política y centrar el debate sobre los asuntos públicos", y con un "agradecimiento" a todas las personas que han "dedicado un momento" a llamarle "para tratar con el humor y la naturalidad que corresponde a una anécdota como ésta".