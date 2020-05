Casado a Sánchez: "El que sobra en esta farsa es su ministro, no un coronel"

El presidente del Gobierno se reservó la corbata negra en señal de duelo para este miércoles, el primer día que oficialmente España está en luto oficial durante diez días consecutivos en memoria de las víctimas de la Covid. "Por fin trae una corbata negra". El líder de la oposición se felicitó de que el Ejecutivo haya declarado días de duelo por las víctimas, una propuesta que solicitó el PP desde que los fallecidos se sumaban por centenares diariamente. "Mire a su alrededor. Ya no le queda ni un solo partido al que engañar ni un solo español al que mentir".

Pablo Casado no sacó en el Congreso de los Diputados hasta el final de su intervención el incendio provocado en el Ministerio del Interior a costa de un informe que la Guardia Civil elaboró sobre el 8M que ha costado el puesto a los cargos más altos del Cuerpo. "Ha sometido a todas las instituciones: el CNI, el CIS, la Abogacía, la Fiscalía y ahora al coronel Pérez de los Cobos. Le exigimos que no sabotee la independencia del poder judicial. El que sobra en esta farsa convertida en tragedia no es un coronel, es su ministro".

La gestión de Luis Roldán al frente de la Guardia Civil en la época de Felipe González ha sobrevolado en la sesión de control de este miércoles. "Desde la época de Roldán no se había manchado a la Guardia Civil como lo ha hecho Marlaska", aireó Casado, que insistió en que "no conseguirán al pueblo español ni a los medios, ni en las redes ni en la calle ni en los tribunales" y advirtió de que el PP llegará "hasta el final" por poner "en riesgo miles de vidas" por las manifestaciones del 8M.

El presidente del Gobierno devolvió el golpe al líder de la oposición acusándole de "oponerse a cualquier cosa que haga este Gobierno". Sánchez intentó mofarse de Casado diciéndole que lo único que ha hecho estas semanas "ha sido posar: delante de un espejo, muy enfadado; al lado de unas ovejas. Usted compite con la señora Ayuso en posados".

Bildu

El presidente del PP reprochó a Pedro Sánchez su pacto con Bildu para aprobar la quinta prórroga del estado de alarma a cambio de eliminar de forma íntegra la reforma laboral impulsada por el PP. "La semana pasada cruzó el rubricón, aunque no era la primera vez que pactaba con Bildu. Tenga coraje y explique el pacto infame. Lleva dos meses viendo cómo arde todo y culpando a los demás del incendio. Usted solo promete playa y fútbol".

El jefe del Ejecutivo, por su parte, quiso indicar al líder del PP que el camino que ha elegido es estar al lado de "la ultraderecha de Vox. Reflexione porque si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox podemos pensar que si no es lo mismo empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha".