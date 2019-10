"¡Vamos a ganar! Lo tenemos a tiro de piedra": Casado pide superar el "empate de las encuestas"

Pablo Casado cree que puede ganar. Así lo ha dicho en la presentación de su lista para las elecciones generales del 10 de noviembre, este domingo en Madrid.

"Lo tenemos a tiro de piedra. Con toda humildad os digo que vamos a ganar estas elecciones. Pedro Sánchez tiene mucho ego, yo, afortunadamente tengo mucho equipo", según ha dicho en un acto en el céntrico parque del Retiro en la capital.

"Podemos ganar. Las encuestas ya nos dan un empate", ha dicho en referencia a Madrid, que él cree que es espejo del conjunto de España y, en cuanto a la gestión del PP, modelo inspirador, según el presidente del partido. Casado sí ha reconocido que hay encuestas que sitúan al PP "20 escaños" por detrás del PSOE.

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicado este lunes, el PP obtendría 95 y el PSOE 124, es decir, que entre ambos median 29 diputados. Sin embargo, la tendencia del PP es claramente al alza desde los 66 escaños obtenidos en abril y el PSOE lucha por mantener un resultado similar.

"Sánchez es sinónimo de bloqueo", ha dicho Casado. "Esto ya no va de desbloqueo, esto va de alternativa", porque el presidente en funciones tuvo meses y posibilidades de pacto y no aprovechó ninguna, tratando de ser "presidente súbito".

En ese sentido, el presidente del PP considera que "igual que los pirómanos no pueden apagar el fuego", "los que llevan bloqueando la situación de España durante meses, no pueden engañar" y prometer desbloqueo. Se trata de "una afirmación inaceptable" que "daría risa si no fuera dramática", según él.