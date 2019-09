Pablo Iglesias ataca a Sánchez: "Pedro me mintió y yo confié en él. Mi error fue creerle"

La tensión entre el PSOE y Unidas Podemos sigue creciendo. Después de que este jueves Pedro Sánchez señalara que "no seria capaz de dormir por las noches con una coalición con Podemos", Pablo Iglesias ha acusado este viernes al presidente del Gobierno de mentir. "Sánchez nunca quiso un gobierno de coalición, su oferta nunca ha sido sincera. Mi arrepiento de haber confiado en la palabra de Pedro Sánchez. Porque Pedro me mintió y yo confié en él y expliqué a mi espacio político que su oferta era sincera. Ese fue mi error. Creerle", ha dicho Iglesias.

Considerando que la declaración de Sánchez fue "una falta de respeto a muchos de nuestros votantes a los que lo que le quita el sueño es la falta de empleo y los problemas del país", Iglesias destacó que "el problema es que Sánchez quiere hacerse con todo el poder".

"El problema es Pedro Sánchez. Porque en todas las comunidades autónomas en las que ha hecho falta, PP, Ciudadanos, Podemos y el PSOE nos hemos puesto de acuerdo para formar gobiernos de coalición. Menos en el Gobierno de España, porque Pedro Sánchez quiere todo el poder", destacó. "Pero cuando los ciudadanos te dan 123 diputados, te están pidiendo que te pongas de acuerdo con otras formaciones políticas", zanjó.

Tras recordar la oferta de coalición del PSOE, que Podemos rechazó en julio, Pablo Iglesias aseguró que no está "arrepentido" porque "está demostrado que la oferta de Sánchez no era sincera y que Sánchez prefiere a Ciudadanos".

Sobre las palabras del presidente de Gobierno en funciones hacia Errejón y la posibilidad de que éste se presente a unas elecciones generales, Iglesias consideró que "tarde o temprano pasará". "A Errejón siempre le ha interesado mucho más la política estatal que la política autonómica, por eso es cuestión de tiempo que acabe pasando. Ya veremos si con su propio partido o con el PSOE, pero terminará pasando", contestó.

Además, Iglesias señala que "es normal" que Sánchez prefiera a Errejón porque "como ha dicho en la entrevista de este jueves, Más Madrid estaba dispuesto a dar los votos gratis a Gabilondo para que el PSOE gobernara en Madrid".

Preguntado sobre los debates de cara a las elecciones del 10-N, Pablo Iglesias expresó su deseo de que "haya muchos debates" y de que "Sánchez no se esconda, y de la cara". "Cuanto más aparezca mejor. Que de la cara. Espero que no se esconda como hizo las pasadas elecciones porque sabe que a lo mejor no es el mejor del mundo explicándose".