Cs propone un buzoneo único para ahorrar 18 millones y el PSOE quitar la publicidad exterior

El hartazgo por la repetición de los comicios y la solicitud de medidas concretas que palíen el gasto y las molestias a los ciudadanos, como la que pretende eliminar el buzoneo con propaganda electoral, ha hecho reaccionar a los partidos.

El PSOE comunicó este jueves sus propuestas para intentar una "campaña austera" atendiendo a la "sensibilidad de la ciudadanía". El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, anunció que propondrán al resto de partidos que se reduzca un 30% el tope de gasto durante la campaña y que se elimine la publicidad exterior, es decir, que en las calles no haya carteles, banderolas o vallas electorales de ningún partido.

Por su parte, fuentes del Ciudadanos aseguran a EL ESPAÑOL que ellos prefieren reducir gastos unificando el buzoneo. "Tanto el PSOE como el PP se han negado sistemáticamente a apoyar nuestra propuesta, que nos ahorrarían a los españoles 18 millones de euros", afirman. El sistema consiste en introducir en único sobre la publicidad y las papeletas de los partidos.

Además, estas fuentes señalan que "sólo en propaganda electoral, el PSOE se gastó 5,5 millones de euros en las pasadas elecciones, a los que hay que sumar la propaganda partidista que vierte sobre los españoles cada día desde las instituciones que son de todos, como el CIS o RTVE, sin importarle el deterioro del prestigio, valor y credibilidad de las mismas".

El coste de la repetición

Desde el PP admiten que están dispuestos a "aquellas medidas que supongan la reducción del gasto electoral". No obstante, como Cs, exigen al partido de Pedro Sánchez que "deje de utilizar las instituciones públicas en su beneficio, como el CIS, RTVE el mismísimo Consejo de Ministros". Según fuentes del PP, "es intoletrable que el PSOE venga a dar lecciones cuando utiliza organismos pagados por todos para su beneficio partidista".

La repetición electoral supondrá un gasto a las arcas del Estado de 140 millones de euros. Para la movilización de todos los recursos —humanos, materiales y logísticos—, el Ministerio del Interior cuenta con un presupuesto inicial de 138.961.516,72 euros, el mismo que el de las elecciones generales de abril. Estos presupuestos tendrán que aprobarse vía decreto en los próximos Consejos de Ministros como una ampliación de crédito del Fondo de Contingencia.

Además de esos 140 millones de euros, el buzoneo costará otros 35 millones de euros más. Ahí se incluye el coste del envío directo a los ciudadanos de sobres, papeletas y propaganda.

El descontento ciudadano también ha provocado otras campañas como una recogida de firmas en change.org titulada "si no curras, no cobras". Tal y como explica la petición, "un año más, 350 diputados han decidido dedicar la vuelta de sus vacaciones a reírse de 46 millones de españoles" y les piden que no soliciten la llamada "indemnización de transición", a la que tienen derecho por la disolución de las Cortes. Esta indemnización equivale al salario de dos meses. "Ya se han reído de nosotros lo suficiente", sentencia el escrito.