Rivera vuelve al cordón sanitario a Sánchez: "Dio un portazo al constitucionalismo"

Días después de haber propuesto a Pedro Sánchez un acuerdo para lograr la abstención de Ciudadanos y facilitar la investidura, Albert Rivera vuelve al cordón sanitario a Sánchez de cara a las elecciones del 10 de noviembre. "Lo dijimos antes del 28 de abril y fuimos muy criticados por ello. No puedo ir de la mano de alguien que recibe a Batasuna y a Otegi y que rechaza recibir a Ciudadanos y PP. Esta semana, por responsabilidad, he intentado desbloquear la situación política pero recibimos un portazo al constitucionalismo", ha señalado.

En declaraciones a Herrera en la Cope, el líder de Cs ha señalado que "Sánchez es el problema, como hemos dicho hace mucho tiempo, él es sinónimo de bloqueo y una vez más queda demostrado que ha roto con el constitucionalismo". Rivera destacó que "en ningún caso" quiso "sillones ni poder" porque no quiere "gobernar con él", pero que había que "poner el acuerdo encima de la mesa para intentar sacar a España del bloqueo".

Durante la entrevista, ha cargado también contra RTVE por haber propuesto los debates para las nuevas elecciones antes de que el Rey disolviera las cortes y por no programar un debate entre él y Sánchez. "Hay un cara a cara Sánchez - Casado, Sánchez - Iglesias, pero no con la tercera fuerza más votada. Y cuando nos quejamos, nos dicen que hablemos con Moncloa. ¿Cómo?", se ha indignado.

De cara a las elecciones del 10-N, Rivera espera que "los españoles voten pensando en España y no en los miedos de Sánchez", al que acusa de "querer volver al sectarismo y llamar fachas a todos los que no estamos de acuerdo con él". Rivera volvió a asegurar "que si Ciudadanos y PP suman un escaño más que Sánchez nos pondremos de acuerdo para gobernar".

El líder de Cs se ha pronunciado también sobre la manifestación de Colón, que juntó a PP, Ciudadanos y Vox, y ha asegurado que no se arrepiente. "No me puedo arrepentir en mi vida de ir a una manifestación que pide una España Unida y elecciones. Esté quien esté, no pregunto quién va", ha dicho.