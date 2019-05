Colau se promociona con un reguetón en el que alardea de "no besar" a Felipe VI

Con un chándal rojo, repasando los momentos más determinantes de su legislatura y al ritmo de un reguetón. Así es como el grupo de artistas Caderas Crew ha apoyado la candidatura de Ada Colau de cara a las elecciones municipales del 26-M y que se ha convertido en viral, aunque los internautas se debaten entre la "vergüenza ajena" y la incredulidad.

¿Aburrido en Twitter? ¿Ansioso de emociones fuertes, como la vergüenza ajena? No te pierdas este vídeo de promoción de Colau. pic.twitter.com/710zpEDyoo — Pastrana (@JosPastr) 6 de mayo de 2019

En el vídeo, la candidata de Barcelona en Comú aparece dibujada con un jersey deportivo en el que se puede leer "aplasta el patriarcado" y el vídeo recibe el nombre de Ada is in da house. En las primeras estrofas se entiende la vestimenta de la alcaldesa: "No visto de Gucci, tengo el poder del pussy, silban los pijos, me aplauden en los barrios, niño", reza la canción.

El vídeo, en clave de humor, carga contra sus rivales a la alcaldía, las empresas y "los machos": "Soy la fucking alcaldesa. A mí nadie me enchufó, de nadie grande soy sobrina". En el vídeo también tienen cabida los medios de comunicación, "todos hablando mierda" de Colau, según los autores. "Vengo de la calle, la gente es mi corona parando los desahucios en Barcelona" o "sacudo a Endesa, sacudo a Airbnb, sacudo a los banqueros, no beso al rei Felip" son otros ejemplos de la letra de la canción. El estribillo, además, ensalza a Colau como "histórica" y lanza un mensaje a sus contrincantes: "Manuel Valls y Maragall son historia".

En 12 horas el vídeo ha logrado más de 73.000 reproducciones, aunque el vídeo no parece haber gustado mucho, dadas las críticas vertidas por los usuarios de Twitter.

La alcaldesa de Barcelona ya abrió un canal de Youtube para acercarse a su electorado con el objetivo de dar a conocer cómo vive la campaña electoral.