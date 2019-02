Casado se rodea de sus barones y no evitará la foto con Vox

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, irá a la manifestación del próximo domingo arropado por casi todos sus barones. Después de las dudas de los últimos días sobre la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, los dos estarán presentes, faltando solo por confirmar la presencia de Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco.

La manifestación del domingo reunirá a PP, Cs y Vox bajo el lema 'Por una España unida, elecciones ya'. Mientras Casado ha presentado la protesta del 10-F como un movimiento político "la mejor moción de censura que se pude hacer a Sánchez", Rivera la ha presentado como "un movimiento de la sociedad civil, de ciudadanos sin carné político".

El líder de Ciudadanos ha puesto el énfasis en la sociedad civil y no ha querido hablar de una posible foto entre los tres líderes políticos, diciendo que no se trata de "un movimiento político".

Por su parte, el PP, a través de su secretario general, Teodoro García Egea, no descarta hacerse una foto con los tres. "Yo, con el que no me gustaría echarme una foto es con el que ha propuesto el relator. ¿Con los que están contra el relator, por qué no me voy a poder sacar una foto?", ha dicho, recalcando que "no está bien que demos la imagen de estar separados".

García Egea, en declaraciones a Espejo Público, ha desvelado que será una figura de la sociedad civil la que hablará en la manifestación "porque no tiene sentido hacer muchas declaraciones políticas", pero no ha querido confirmar si esa figura podría ser Mario Vargas Llosa.