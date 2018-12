La historia de la foto de familia de Lledoners: así se hizo y así se difundió

Aquesta imatge posa l'Estat davant del mirall. Se li gira en contra a força de dignitat, resistència i determinació. Molta força amics! La injustícia us hi tanca, la dignitat us allibera. Una abraçada a tots, també per a la @dolorsbassac i la @ForcadellCarme. pic.twitter.com/imZzuM4oXc