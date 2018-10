Puigdemont: "Fue un error dejar en suspenso la declaración de independencia el 1-O"

El entonces president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, recuerda en una entrevista en El Món a RAC1 cómo vivió la jornada del 1-O del año pasado. Puigdemont considera que "dejar en suspenso la declaración de independencia fue un error. Hoy no lo haría de esa manera".

Puigdemont explicó que el día del 1-O "el Gobierno de España no se puso en contacto conmigo en ningún momento". Una falta de comunicación que continúa ahora puesto que, según ha declarado, el presidente Pedro Sánchez "ni directa ni indirectamente".

El expresident se ha mostrado optimista en solucionar el problema catalán ahora que ya no está el PP en el Gobierno:"Hay que tener en cuenta que ahora no tenemos enfrente el mismo Gobierno español que hace un año, tenemos que otorgar un espacio de confianza".

El expresidente dice creer la implementación de la República catalana pese a las dificultades: "Entiendo que pueda pensar que no hay un ritmo para implementar la República, porque hay dificultades evidentes, pero discrepo totalmente".

Mientras se celebraba esta entrevista, el Govern catalán en pleno celebraba un año del referéndum en Sant Juliá de Ramis. En los discursos, el president catalán, Quim Torra, ha defendido la libertad de los políticos presos y ha asegurado que "el delito es que te peguen por votar o te encierren por dejar votar".

Durante el acto institucional, Quim Torra ha llamado a "recuperar el espíritu del 1-O", "para encarar los retos que tenemos". El presidente de la Generalitat defiende que "no se está juzgando a unos cuantos políticos, se está juzgando el pueblo de Catalunya" y llama al pueblo catalán a "no tener miedo". "Tenemos que enfrentar estas semanas sin miedo, no tengáis miedo de ser libres".

También ha intervenido el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha aclarado que el 1-O "las porras ganaron a las urnas".

Torrent destacó que las celebraciones del día de hoy "no es sólo memoria de dignidad sino un recorrido de futuro". "Nada será igual. Hay un antes y un después del 1-O, lo que hicimos aquel día nos enseña el camino", dice.