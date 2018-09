Sánchez, satisfecho con las "explicaciones amplias y transparentes" de Montón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está satisfecho con las explicaciones de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, sobre su máster en Igualdad cursado en el curso 2010-11 en la Universidad Rey Juan Carlos y cuestionado por informaciones publicadas este lunes por eldiario.es.

"La ministra ha dado explicaciones claras, amplias y transparentes", aseguran fuentes del entorno de Sánchez después de la rueda de prensa convocada por Montón para explicar su versión este lunes por la mañana, pocas horas después de la publicación de las supuestas irregularidades sobre su asistencia a clase, matriculación y pago, fecha de expedición del título y convalidaciones.

Montón niega cualquier irregularidad en sus estudios de máster

La propia ministra había asegurado que tanto Sánchez como la vicepresidenta, Carmen Calvo, estaban al corriente de toda la información con la que Montón ha tratado de probar que hizo todo de manera correcta. "No he cometido ninguna irregularidad", ha dicho. "No todos somos iguales", ha añadido en probable referencia al presidente del PP, Pablo Casado, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que cursaron másteres sospechosos en la misma universidad.

La mejor prueba de que Sánchez la apoya es que Montón compareció no en la sede del PSOE o en un hotel, como una particular, sino en la sede del Ministerio de Sanidad. "Estoy aquí, por lo tanto, siento el respaldo del presidente", ha dicho.