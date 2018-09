Montón defiende su máster: "No todos somos iguales, no he cometido ninguna irregularidad"

"No he cometido ninguna irregularidad". La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa para aclarar las supuestas irregularidades en la matriculación, asistencia y calificación de su título de master en estudios de igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos, la misma a la que acudieron el líder del PP, Pablo Casado, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

"Tengo el título. Tengo el certificado académico de las notas. Tengo el trabajo final de máster. Tengo más de 30 correos electrónicos que demuestran que he cursado el máster en los años 2010 y 2011. No he solicitado ninguna convalidación de ninguna asignatura", ha dicho en una comparecencia tras la publicación en eldiario.es de varios artículos que ponen en duda su versión.

Montón niega cualquier irregularidad en sus estudios de máster

"No todos somos iguales. ¡No todos somos iguales!", ha clamado en su comparecencia, para tratar de probar que su situación no tiene "nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España".

"Siento el respaldo de Sánchez"

"Cursé el máster para formarme, para hacer lo mejor posible mi labor posible como portavoz parlamentaria", ha dicho. "No lo necesitaba para trabajar y no lo necesito para trabajar", ha dicho.

La ministra, a la que este asunto persigue ya desde su etapa como consellera en la Comunidad Valenciana, ha asegurado que tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta, Carmen Calvo, están al corriente de toda la información, que ella ha presentado en la sede del Ministerio. "Estoy aquí, por lo tanto, siento el respaldo del presidente", ha dicho.

Las dudas sobre la versión

La información publicada por eldiario.es ofrece varias sombras sobre la versión de Montón, que la ministra ha intentado probar con documentos mostrados desde el atril durante su comparecencia. La primera es su asistencia a las clases. Los periodistas de eldiario.es se reunieron con la ministra en su despacho y, según este medio de comunicación, Montón les dijo en un primer momento que había asistido a las clases.

En su comparecencia, Montón ha asegurado que acudió con más regularidad sólo a partir de enero, perdiéndose la primera parte del curso, con varias asignaturas que sólo se explican en esos primeros meses. Montón ha leído un e-mail de la directora del curso en el que le informaba de que el título podía cursarse a distancia.

Matrículas y pagos

Según eldiario.es, la ministra, entonces diputada y portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, se matriculó fuera de plazo y la fecha de su título no coincide con el del resto del expediente. Montón ha asegurado que, a través de un correo electrónico, puede confirmar que fue admitida en el máster el 30 de septiembre y que ella misma se interesó por el pago al haber algunos problemas con la plataforma online. Montón reconoce que aunque cursó el máster en 2010-2011, hay un error con la fecha oficial, que lo sitúa en 2012, por lo que ha pedido una rectificación a la institución académica.

Una de las profesoras asegura que Montón no tuvo que cursar algunas asignaturas porque fueron convalidadas, algo que la ministra niega. "No hay ninguna convalidación. No es posible", porque para convalidar alguna asignatura es necesario que previamente el alumno lo solicite", ha dicho.

Montón ha mostrado numerosos documentos, entre ellos el trabajo de fin de máster, encuadernado y de decenas de páginas, aunque se ha ido con ellos sin permitir su lectura a la prensa, asegurando que estudiará hacerlos públicos.