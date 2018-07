Corinna: "Me dijo que se casaría conmigo y a su hijo le dijo que no lo haría; lo que quería era el dinero"

"Él me decía que se casaría conmigo y a su hijo le decía 'no me casaré con ella'. Él quería el dinero". Este es uno de los detalles de la relación con Juan Carlos I que Corinna zu Sayn-Wittgenstein narró al comisario José Manuel Villarejo en el encuentro que ambos mantuvieron en Londres en 2015 auspiciado por el expresidente de Telefónica Juan Villalonga.

20 Millones

La grabación del encuentro, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, evidencia las particularidades de las relaciones personales y comerciales entre Corinna y el rey emérito. En un momento de la conversación, la empresaria y asesora de Alberto de Mónaco expone a sus interlocutores que el entonces Rey de España le había exigido trabajar, por un lado, y entregarle la mitad del sueldo, por el otro.

Corinna.- Me dijo: "Mira, soy pobre. Tengo sólo 20 millones de dólares. Si tú quieres vivir conmigo tienes que trabajar, así que te voy a presentar a algunas personas pero tienes que trabajar. Podremos ahorrar y entonces podremos vivir después de esto". Yo dije 'ok'.

Villarejo.- Es muy fuerte, jejeje.

Villalonga.- Ella empezó a trabajar, a generar y le dice él "pero tú de eso me das a mí la mitad".

(Risas)

C.- La mitad a mí y la otra mitad a ti. Ahora, ¿cuál es mi problema? Esto no es demasiado. Son sólo 20 millones.

Villarejo y Villalonga escuchaban atónitos estas presuntas exigencias del Rey emérito. Su interlocutora se esforzaba por defender su propia honradez y su capacidad de trabajo. Hasta que desembocan en el momento en que supuestamente él le ofreció vivir juntos en el palacio de El Pardo.

C.- Este dinero está en mi bolsillo. Ahora él quiere la mitad. Si yo se lo enviara de vuelta sería un lavado de dinero. Así que si él quiere casarse conmigo, como dijo, entonces yo sería la esposa de mucho éxito que mantiene a su marido. Pero él me decía: "¡Por favor, Corinna, quiero casarme contigo! Tengo aquí los planos del palacio del Pardo...".

La empresaria narra cómo Juan Carlos I le mostraba los planos y le exponía que podían vivir bajo el mismo techo aunque ya habían dejado de ser pareja. Es el momento en que, siempre según la versión de Corinna, estalló y se dijo así misma que no quería "ser la otra".

C.- Él me decía "me voy a casar contigo". Y le dijo a su hijo "no me casaré con ella", porque estaba vendiendo a su familia que quería quedarse allí, que "no me divorciaré de su madre", que "puedo ir a visitarla cada cierto tiempo". (...) Él me decía que iba a casarse conmigo. ¿Por qué? Porque quería el dinero.

El escándalo generado por las cintas de Corinna ha provocado fuertes críticas contra la monarquía por parte de las formaciones republicanas como Podemos, IU y ERC. "Que los Borbones son unos ladrones es un hecho históricamente constatado", aseguró Alberto Garzón, por ejemplo. Y tanto es el enfado de estos partidos que el Gobierno se verá obligado a responder en el Congreso de los Diputados sobre este oscuro asunto.