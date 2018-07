Corinna: "El Rey decía estar loco de amor pero sólo me hizo un préstamo para el apartamento en Suiza"

Corinna zu Sayn-Wittgenstein y Juan Carlos I mantuvieron una larga relación sentimental. Entre 2009 y 2013 se refugiaban con frecuencia en un lujoso dúplex ubicado en los Alpes suizos cuya existencia detalló EL ESPAÑOL en noviembre de 2015. En su encuentro con el comisario José Manuel Villarejo y Juan Villalonga, Corinna detalló cómo compraron este apartamento. El Rey pagó la mitad de la vivienda, pero sólo fue un préstamo que ella tuvo que devolverle después.

Este apartamento está en la localidad de Villars sur Ollon, en Suiza, dentro del complejo de lujo Domaine Rochegrise, un bello enclave entre el Lago Léman y Gstaad, como en su día desveló este diario. La casa está a 1.500 metros de altura y las vistas son los picos nevados de Les Diablerets. Allí, lejos de cualquier curioso, se refugiaron Corinna y Juan Carlos I durante al menos cuatro años.

En su conversación con Villarejo propiciada por Villalonga, Corinna también habló de este piso de lujo. "La única vez que mandé dinero fue cuando compré mi apartamento en Suiza", expuso a sus interlocutores, tal y como consta en las grabaciones a las que ha accedido EL ESPAÑOL.

Chalé Suiza

Corinna.- Él dijo 'no tengo dinero, te puedo prestar la mitad'... Entonces yo puse la mitad y él me hizo un préstamo por la otra mitad. Pagué el préstamo en un año. En mi cabeza, siempre pensé que él tenia suficiente dinero. Porque cuando le dices a una mujer que estás loco de amor y no puedes pagar 1.5 millones de francos suizos por un apartamento...

Villarejo.- ¿El préstamo se lo has devuelto?

C.- Exactamente, pero ha sido un préstamo...

En ese momento de la conversación, el comisario pregunta si se trata del "apartamento de aquí" o de otro. Con esa expresión, Villarejo se refería a la casa del recinto real en el monte del Pardo que Juan Carlos I habilitó para que allí vivieran Corinna y su hijo durante varios años. "En Suiza, en Villars", contestó la empresaria.

Esta operación fue definida como "una chorrada" por Villarejo. A lo que Corinna contestó que se hizo "legalmente". "Me hicieron un préstamo y lo devolví, no es ningún delito".

El spa de RoyalAlp, el complejo donde se encontraba el chalet en Suiza. Moeh Atitar

V.- ¿El préstamo fue una sociedad o fue un banco? Fue una sociedad... C.- Puedo averiguarlo... Sé que es una compañía que dirige Arturo Fasana.

V.- ¿Mal tipo, eh?

C.- Mal tipo.

Fasana es uno de los gestores suizos de más renombre entre las personalidades españolas que durante años han ocultado su patrimonio en el país helvético. Sin ir más lejos, Fasana declaró en la Audiencia Nacional por mover el dinero del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a quien le creó una sociedad en Panamá.

Este reunión cuyo contenido está desvelando EL ESPAÑOL se produjo en Londres en 2015. La cita entre Corinna y el comisario Villarejo se celebró gracias al empresario Juan Villalonga, que asistió como amigo personal de ambos. El expresidente de Telefónica está casado con la fotógrafa alemana Vanessa von Zitzewitz, considerada como parte del círculo íntimo de Corinna.