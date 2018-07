Corinna: “Juan Carlos ha puesto cuentas de banco en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón”

La consultora germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein (CSW) aseguró al comisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos I guardaba dinero en cuentas en Suiza. Sin embargo, y según la versión de la expareja sentimental del rey emérito, los fondos no estarían a nombre del monarca, sino que fueron colocados en depósitos controlados por uno de sus primos.

Álvaro de Orleans-Borbón, primo segundo del rey emérito, es también, como Corinna, residente fiscal en Mónaco. Según la versión de quien se definió en 2013 como "amiga entrañable" de Juan Carlos I, sería Álvaro de Orleans-Borbón quien se encargaría de abonar desde esas cuentas suizas gastos del rey emérito.

En el transcurso de la cinta que recoge su conversación con el policía Villarejo y el empresario Villalonga, Corinna afirma: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco. Entonces las cuentas de banco en Suiza que no han... 'that didn't come back in the amnesty' las han puesto a su nombre".

Corinna se refiere sin duda a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Rajoy en 2012, que permitía repatriar fondos opacos con un coste tributario mínimo. Hasta ahora no había trascendido que Juan Carlos u otros miembros de la Familia Real, directamente o a través de personas interpuestas, hubieran recurrido a ese mecanismo.

Corinna pone un ejemplo concreto: "Es él (Alvaro de Orleans-Borbón) el que paga los vuelos hasta Los Ángeles y otros vuelos privados. Salen de Torrejón para no controlar (sic). De la zona militar. Pero es una compañía inglesa. Se llama Air Partners y salen con los aviones alquilados. Es Álvaro el que está pagando".

"Entonces ahora están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro a través de Dante", expllica CSW en relación a las propiedades que el monarca puso presuntamente a su nombre y quiso recuperar tras su ruptura. "Están haciéndome la guerra porque yo no quiero cometer un delito".

El primo del rey lo niega de forma tajante

Puestos en contacto con Álvaro de Orleans-Borbón, el primo del rey ha negado, de forma rotunda, actuar como testaferro del dinero que Juan Carlos I tendría oculto en el extranjero. "Le tengo mucha admiración", ha reconocido el empresario, afincado en Mónaco a las preguntas de EL ESPAÑOL. Sin embargo, niega cualquier vinculación con fondos o propiedades que pertenezcan en realidad al rey emérito.

Lo que si reconoce Orleans es que desde sus cuentas se han sufragado en contadas ocasiones gastos de viajes u otros detalles al rey emérito. Algo que el empresario explica por la relación de amistad que hay entre ambos y por el interés que les une por el mundo tecnológico. "Han sido atenciones por mi parte, igual que él las ha tenido conmigo", mantiene sin darle más importancia.

Pese a que Álvaro de Orleans-Borbón sólo es primo segundo del rey emérito, la relación de ambos es bastante estrecha. En 2014, Juan Carlos I fue padrino en el bautizo de una de las hijas del matrimonio Orleans-Borbón, celebrado en Sanlúcar de Barrameda. Allí se ubicaba la residencia de verano de Antonio de Orleans, duque de Montpensier y Luisa Fernanda de Borbón, hermana pequeña de Isabel II. De su matrimonio en 1846 surgió la rama Orleans-Borbón.

En 2016, Álvaro de Orleans-Borbón se encargó de organizar la cena en Mónaco a la que acudieron representantes de varias casas reales europeas y que supuso un espaldarazo a la imagen del rey emérito tras su abdicación.

Un holding controlado desde Antillas Holandesas

Según los registros mercantiles españoles, Álvaro de Orleans-Borbón ocupa en la actualidad 23 cargos distintos en varias sociedades radicadas en España. Su principal zona de inversión es la provincia de Cádiz, donde el empresario controla sociedades como Costa Ballena Resort o Agrícola Torrebrava.

Sin embargo, las acciones de las empresas en España están en poder de una nueva compañía, una sociedad llamada Hulgadin SA, con sede en Amsterdam pero abierta según los registros públicos en Panamá en 1997 con más de 15 millones de euros de capital social. El accionista único de esta nueva empresa es HugalHolding NV, abierta en 1998 en Willemstad, Curaçao, pero que controla la sociedad radicada en Holanda desde marzo de 2011.

Lo que no aparece de forma directa es vinculación alguna entre sus sociedades conocidas y el abogado Dante Canonica. Pero eso no significa necesariamente que no exista, ya que el gobierno helvético permite no elevar a público el beneficiario final último de las cuentas y sociedades abiertas en su país.

En cualquier caso, Corinna aseguró al comisario Villarejo, según refleja la reunión entre ambos, que tenía "pruebas" de cómo se habrían articulado estas presuntas "estructuras" opacas. Ahora, queda por confirmar si el policía, en prisión preventiva desde hace más de ocho meses, consiguió o no esos documentos y si estos confirman la versión aportada por la consultora germano-danesa.