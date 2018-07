Corinna: "Si alguien pregunta por los pagos a Air Partners, se pondrán histéricos. Es la ruta del dinero"

Cuando la conversación a tres entre el comisario Villarejo, el empresario Juan Villalonga y Corinna zu Sayn-Wittgenstein está a punto de terminar, la expareja del rey ofrece más información para “dar un susto” a Félix Sanz Roldán, actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tanto la "entrañable amiga" del rey emérito como sus dos acompañantes aquel día de 2015 mantienen un enfrentamiento con el máximo responsable del CNI. Ésta última, también en la grabación destapada por EL ESPAÑOL, le acusa de haber organizado un asalto a su vivienda en busca de documentación.

Aviones

Corinna ofrece información a Villarejo y, por ende, un “susto para preocupar” a Sanz Roldán porque, siempre según la versión de la alemana, ha sido el director del CNI quien ha tapado los tejemanejes del monarca. Corinna ofrece dos claves: los aviones de la compañía Air Partners y la Nochevieja de 2014, que Juan Carlos I pasó en Beverly Hills. Todo ello, tanto los viajes como la fiesta de año nuevo, “pagados” por un mismo “testaferro”: Álvaro de Orleans, primo segundo del rey emérito.

“Un día, llamad a Air Partners”, les anima Corinna. Justo después, le traduce Villalonga a Villarejo: “Es la compañía que alquila los aviones a la familia real británica”. La empresaria alemana asevera que Juan Carlos de Borbón le dijo que quería alquilar aviones y que ella le buscó un contacto: “Un chico joven que trabaja en Air Partners”. Así pudo el monarca surtirse de naves que le transportaran a su libre albedrío. En otro apartado de esta grabación, Corinna explica que su expareja siempre despegaba y aterrizaba en la base militar de Torrejón para así no estar controlado. "Me han dicho que es blanqueo, como un regalo", concluye.

¿Quién paga? "Álvaro de Orleans"

¿Quién paga esos viajes? Entonces vuelve a aflorar el nombre del primo segundo de los Borbón Álvaro de Orleans, residente en Mónaco, igual que Corinna, y por tanto con mayor libertad fiscal. “Lo sé porque me llamó el chico de la compañía -Air Partners-. Estaba muy preocupado. El departamento legal tenía que saber que Álvaro tenía todo en orden porque era quien figuraba como cliente. Él les llamó y les dijo que tan sólo se ocupaba del dinero”. Orleans era, insiste Corinna, “the man of the money”. Justo a continuación, la empresaria alemana añade que el pariente del rey pagó los desplazamientos a través de “una cuenta en Suiza”; una de esas que quedaron a su nombre cuando el Borbón -según Corinna- no se acogió a la amnistía fiscal de 2012.

La expareja del padre de Felipe VI menciona varios viajes a cargo de Orleans vía Air Partners. Torrejón-Los Ángeles; Los Ángeles-Bora-Bora… “¡Cuestan millones!”, le dicen sus interlocutores. Y Corinna asiente. Después menciona a “dos novias que viajaban con él”. “Mc Fadenn, una americana introducida por Fanjul -empresario dominicano amigo de Juan Carlos I conocido como el rey del azúcar- y una española”. "Volaban con él. Algunas veces las dejaba en Londres y luego hacía él solo el resto del trayecto".

Juan Carlos de Borbón en la Navidad de 2014 en Beverly Hills junto al exmarido de Corinna. Foto: Vanitatis

Para concluir el capítulo de Air Partners, Corinna concluye: “Llamad a la compañía, decid que sois periodistas y preguntad quién pagó los viajes. Se pondrán histéricos -en referencia a Sanz Roldán y su equipo del CNI-”.

En cuanto a la Nochevieja de Beverly Hills, la expareja del rey dice: “Le pidió a mi exesposo que le pagara la habitación del hotel”. Se refiere a Philip Atkins, empresario y su primer marido, también íntimo amigo de Juan Carlos de Borbón, presente en la cacería de Botsuana. “Philip pagó con su tarjeta de crédito. Le dijeron que se lo devolverían. Y así lo hicieron, en diez días. Creo que ese dinero vino de Suiza, de Álvaro de Orleans”. Villarejo y Villalonga, entonces, piden a Corinna el número de cuenta con el que el rey saldó su deuda. “Creo que os lo podré dar la próxima vez”. Villarejo, para concluir y en referencia a Álvaro de Orleans, resume: “Es la ruta del dinero”.