Sáenz de Santamaría recuerda que a Rivera lo eligieron menos de 6.000 afiliados

La candidata a la Presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha defendido este miércoles la legitimidad del proceso interno de elección del sucesor de Mariano Rajoy y ha recordado, al compararlo con los de otras formaciones, que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, fue elegido por menos de 6.000 personas.

En declaraciones en el Congreso, Sáenz de Santamaría ha señalado por eso que no cree que ésta sea una cuestión de legitimación. Sólo un 7,6% de los 860.000 afiliados que dice tener del PP se han inscrito para elegir al próximo presidente del partido.

La exvicepresidenta del Gobierno considera que los populares tienen que proponer cuestiones "de cara al futuro" y aboga por "ampliar la base" del partido y actualizarla. Por eso propone que en adelante los afiliados aporten según sus capacidades, con una cuota simbólica de un euro para pensionistas y parados, una reducida para jóvenes y la que corresponda para el resto.

Pero ha insistido en defender la legitimidad del proceso de los 'populares' y ha recordado el caso de Cs, en el que Rivera fue elegido con muchos menos afiliados. "Tenemos que trabajar para que cualquiera quiera afiliarse sin que la cuota sea un obstáculo según sus necesidades económicas", ha dicho Sáenz de Santamaría, quien ha señalado por otra parte que desconoce la cifra de militantes al corriente de los pagos.

Ha recordado que ella no ha estado en los últimos años al corriente del partido y ha apuntado que ese dato lo sabrán mejor María Dolores de Cospedal o Pablo Casado.

Cospedal: "Hay que respetar las reglas"

María Dolores De Cospedal, por su parte, descarta modificar los requisitos para que haya más afiliados en disposición de votar en el congreso, cosa que venían pidiendo aspirantes como Pablo Casado o Joserra García-Hernández ante el hecho de que menos del 8% del censo va a participar. "Ponernos a discutir sobre las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, no le veo el sentido", ha señalado.

En una entrevista en RNE,, Cospedal ha incidido en que se han establecido "unas reglas entre todos" y "hay que respetarlas". "Se establecieron en el último congreso, a todos nos pareció muy bien que la militancia pudiera participar en la elección de precandidatos por primera vez y que elegían antes a los compromisarios, y creo que hay que respetar las reglas del juego", ha sentenciado.

Asimismo, ha asegurado que se ha dado "absoluta libertad y unas facilidades enormes para que la gente pudiera participar" y ha recordado que "incluso aquellos que no estaban al corriente de pago, con el pago único de 20 euros han podido votar", por lo que los 66.384 afiliados que están en disposición de hacerlo "son los que han querido" y hay que "respetar" al resto.

"Ha habido 15 días para poderlo hacer y esto hay que respetarlo. Hay militantes de nuestro partido como en muchos otros que quieren manifestar su apoyo y pertenecer a la organización pero luego no se movilizan para participar de forma más activa. Con 15 días todo aquel que lo quería hacer tenía tiempo de hacerlo de sobra", ha comentado.

Cospedal dice que no da "más trascendencia de la que tiene" a la baja participación. "Los militantes tienen que hacer lo que les parece bien, no se puede obligar a la gente. En este debate interno lo importante es hablar con los militantes y que haya coherencia y unión y que salgamos reforzados pero ponernos a discutir las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, no le veo en sentido", ha apostillado.