Puigdemont quiere volver a ser 'president' y avisa: habrá elecciones si el Estado impide investir a Sánchez

Primera entrevista de Carles Puigdemont tras anunciar su renuncia. El hasta ayer candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat de Cataluña ha concedido una entrevista a El Món a RAC1, donde ha dejado claro que su paso al lado es "provisional". "La palabra rendición no forma parte de mi diccionario", ha dicho, al mismo tiempo que ha criticado la lectura que se hace desde Madrid a sus palabras.

"Desde Madrid dicen lo contrario a la realidad", ha afirmado el presidente cesado, refiriéndose a la reacción del Gobierno, que se atribuye la renuncia de Puigdemont por la aplicación del 155. "Doy un paso al lado provisional, quiero volver a ser presidente. El Parlament de Cataluña ha constatado que tiene la voluntad y la mayoría para hacerme president".

"Haremos las modificaciones que haga falta para que sea posible que vuelva a ser president", ha dicho.

obre el nuevo candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sánchez, en prisión preventiva desde el 16 de octubre, Puigdemont ha dicho que quien le "ponga trabas cometerá un grave error". "Jordi Sánchez tiene todos los derechos y es elegible como presidente". "No podemos aceptar que no dejen ser presidente a Sánchez, eso lo tiene que decidir el Parlament y no un juez", ha añadido.

Asimismo, ha amenazado con nuevas elecciones si el Estado no permite la investidura de Sánchez. "Si el Estado nos fuerza a ir a elecciones y no dejan que el Parlament escoja su president de la Generalitat habrá un colapso institucional".

Mensaje de Puigdemont

Puigdemont también ha aprovechado para lanzar un aviso al Estado: "Estado, ve con cuidado con tus abusos. No dejaremos pasar ningún abuso del Estado, eso ya ha llegado al mundo y algún día el mundo se pronunciará". "Sabíamos que el Estado había diseñado un golpe de estado para liquidar la autonomía y el catalanismo". "Que vaya con cuidado con su abusos, porque todo vuelve".