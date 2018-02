Colau pide trasladar a los presos soberanistas a las cárceles catalanas

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado este miércoles una declaración institucional que pide trasladar a prisiones catalanas a los presos soberanistas mientras sigan encarcelados, porque el alejamiento penitenciario "supone un castigo social que vulnera derechos reconocidos en el Derecho Internacional y atenta contra los Derechos Humanos".

La declaración ha sido firmada por el Gobierno de BComú y por el grupo Demòcrata, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), y prevé organizar próximamente una recepción de familiares de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ha explicado el teniente de alcalde Jaume Asens en declaraciones a los medios.

Asens ha defendido que trasladar a los presos a cárceles catalanas es una "cuestión mínima de decencia, de Derechos Humanos y humanitaria", y ha dicho que no está justificado que estén lejos de sus familias, algo que las aboca a una situación absolutamente dura de asumir, según él.

Sin apoyo del PSC

El teniente de alcalde ha resaltado que el Ayuntamiento, "ante el vacío institucional provocado por la aplicación del artículo 155", trabaja para dar todos los pasos necesarios para revertir esta situación, también con esta declaración institucional, que ha lamentado que no haya firmado el grupo municipal del PSC.

"Nos parece de poca sensibilidad humanitaria y de bajeza moral" que los socialistas no hayan firmado para pedir el acercamiento de los presos a Cataluña, y ha confiado en que rectifiquen y sean coherentes con la posición de sus correlegionarios del País Vasco, donde la situación es más delicada y están a favor del acercamiento de presos, según él.

El PSC no ha firmado la declaración porque no hacía referencia al respeto por las decisiones judiciales y porque sostiene que la situación de bloqueo en Cataluña no se debe a decisiones judiciales sino a la "incapacidad" de PDeCAT y ERC de formar Govern, han explicado fuentes socialistas.

Además, el grupo municipal liderado por el exteniente de alcalde Jaume Collboni considera que la intención del Gobierno de Colau con esta declaración institucional es trasladar el debate independentista al Ayuntamiento, algo que los socialistas no comparten.

Acto la próxima semana

El Ayuntamiento trabaja con entidades defensoras de los Derechos Humanos y actores del tejido asociativo y jurídico en la recepción de los familiares en un acto la próxima semana, que estará presidido por la alcaldesa y por Asens, y que pretenderá ser un acto de acompañamiento a las familias y un espacio de diálogo.

El texto considera que aplicar una medida cautelar como la prisión preventiva "dificulta la normalización de la situación política en Cataluña", y el Ayuntamiento se ofrece a atender con apoyo emocional y psicológico a los familiares de los presos, a los que expresa su solidaridad.

El consistorio ha recordado que ha exigido de forma reiterada la puesta en libertad de los cuatro presos, y que suspendió su actividad institucional como protesta y celebró un pleno extraordinario en el que aprobó otra declaración institucional para pedir su liberación.

Esta declaración se complementó con la colocación de una pancarta pidiendo su libertad en la fachada del consistorio, y de un lazo amarillo en su balcón, y el Ayuntamiento también iluminó de amarillo fuentes de la ciudad como símbolo de apoyo de los presos, ha recordado.