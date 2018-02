Villegas equipara el "Paco, estate tranquilo" con el "Luis, sé fuerte"

Los detalles de la declaración del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y principal acusado de la trama Púnica, Francisco Granados, en la Audiencia Nacional, ponen el foco en Mariano Rajoy en el peor momento en las relaciones entre PP y Ciudadanos.

En opinión del secretario general de Cs, José Manuel Villegas, la llamada de apoyo de Rajoy a Granados en 2011, "Paco, estate tranquilo", es equiparable al SMS que el presidente del Gobierno envió a Bárcenas en 2013: "Luis, sé fuerte". "No sé si tendrá que ir a sede judicial a explicarlo, pero igual que sus mensajes a Bárcenas, tendrá que explicarlo en sede parlamentaria", ha manifestado Villegas en alusión a la comisión que sobre la financiación irregular del PP hay constituida en el Congreso.

En declaraciones a Javier Ruiz en Las mañanas de Cuatro, Villegas sugirió que llueve sobre mojado, porque todo este asunto "es una pieza más de las que están saliendo sobre el grado de conocimiento [que pudo tener Rajoy] de la financiación irregular" de su partido en Madrid. Además, resumió el momento actual que atraviesa el PP en estos términos: "Se multiplican los corruptos y se multiplican también los mensajes".

Una relación muy deteriorada

La relación entre PP y Cs toca fondo sin que termine de romperse. "Nos sorprende que el PP, que tiene 900 imputados por corrupción y no quiere regenerarse se dedique a atacar a Ciudadanos", ha manifestado también Villegas.

Hay motivos sobrados para pensar que el apoyo de Cs al PP para garantizar la gobernabilidad puede haber tocado fondo. Es cierto que su pacto de investidura no se ha roto formalmente, pero en términos prácticos es como si no existiera. El partido naranja ha estallado este miércoles contra los populares por sus últimos ataques.

La gota que ha colmado el vaso es la decisión del PP de citar al Senado a un grupo de notorios ex afiliados de Ciudadanos que han sido críticos públicamente con Albert Rivera y su dirección. La intención es que participen en la comisión sobre la financiación de los partidos que crearon los populares gracias a su mayoría absoluta en esta Cámara y sembrar dudas sobre la financiación de Cs.

El 'efecto' de las encuestas

"No tenemos nada que ocultar", ha reiterado Villegas, que ha recordado que Cs no tiene "ningún caso de corrupción en 11 años de vida" y tampoco "mochilas" ni "deudas". También ha pedido al PP que se limpie y se regenere antes de "intentar ensuciar a los que están limpios y no tienen nada que ocultar".

"Está claro que el PP está nervioso por su descalabro en las encuestas. No lo digo yo, lo dicen sus propios cargos que públicamente entran en polémicas sobre si hay que atacarnos o no hay que atacarnos", ha añadido.

"Nos sorprende que un partido como el PP, que tiene 900 imputados por corrupción, que tiene a todos sus tesoreros imputados por corrupción, que tiene a ex presidentes autonómicos imputados por corrupción y algunos de ellos encarcelados... El partido de Bárcenas, el partido de Gürtel, el partido de Lezo, el partido de Púnica, el partido de los discos duros y así podríamos seguir con un largo etcétera... el partido del caso PP en lugar de regenerarse, en lugar de atajar con valentía todos estos casos de corrupción se dedique a intentar atacar a Cs, a los medios de comunicación e incluso a los españoles que han dejado de votarles", concluyó el secretario general de Cs.