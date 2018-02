Felipe González entrevistado en El Mundo sin preguntas sobre los GAL: "Ahora el periódico es otra cosa"

Dos noticias en una, de las que harán frotarse los ojos a miles de lectores: Felipe González ha concedido su primera entrevista en casi 29 años a El Mundo y en hora y media de interrogatorio no ha tenido que contestar ninguna pregunta sobre los GAL.

La explicación a ambas circunstancias la da él mismo: "Ahora el periódico es otra cosa". Y añade que cataloga al fundador y 25 años director de El Mundo, Pedro J. Ramirez, como uno de esos "cuatro o cinco enemigos con los que jamás tomaré café".

La entrevista, firmada por Antonio Lucas y Pedro Simón, comienza literalmente del siguiente tenor:

"P.-¿Por qué en 29 años de vida de este periódico nunca había concedido una entrevista?

R.-¿29 años tiene ya el periódico? Está bien... No tengo una respuesta a eso. Pero aclaremos: me hablan del diario El Mundo y no del que fue su director, ¿verdad?

P.-Del diario El Mundo.

R.-Ya, de todos modos les diré algo en lo que creo firmemente: en la vida uno no elige del todo a sus amigos. Lo único que está en condiciones de elegir es con quien no toma café. Es decir, los enemigos. Y además, para que la vida no resulte muy incómoda, conviene que sean pocos. Así que yo tengo cuatro o cinco personas con las que jamás tomaré café. Punto. Recuerdo que una vez me comentó Helmut Kohl que él tenía el mismo problema con Der Spiegel. Así que la explicación es esa: con quien no tomas café. Ahora el periódico es otra cosa, así que no tengo nada personal contra la gente de El Mundo.

66 preguntas sin rastro de los GAL

La entrevista, está planteada, según El Mundo, como "una entrevista de algo más de hora y media" y como "una conversación que salda un desencuentro de casi tres décadas". Incluye 66 preguntas y en ninguna de ellas se menciona ni la palabra GAL, ni el concepto "terrorismo de Estado", ni se habla de Barrionuevo, Vera, Galindo o Amedo. Tampoco de Brouard, Marey, Lasa, Zabala o García Goena.

De repente la veintena de asesinatos que, según las sentencias firmes emitidas por los tribunales, fueron consecuencia de la trama de terrorismo antiterrorista organizada por los gobiernos de Felipe González, parecen haber desparecido de la Historia. De hecho, se trata de una de las pocas entrevistas de esa dimensión en las que a González, identificado una y otra vez como "la X de los GAL", no se le pregunta sobre este asunto.

La omisión es doblemente significativa si se tiene en cuenta que el diario El Mundo, gracias a los trabajos de investigación de Melchor Miralles, Manuel Cerdán, Antonio Rubio, Fernando Lázaro y otros periodistas de similar perfil, fue el que descubrió y publicó las pruebas esenciales que conectaron a los gobiernos de González con los GAL y dieron pie a las principales condenas de los tribunales. También fue en El Mundo donde se publicaron algunos de los artículos de opinión más contundentes sobre los GAL.

En esta larga entrevista González habla sobre muchos otros asuntos. "Si yo estuviera en la situación de Rajoy, cedería el paso", asegura. "Puigdemont confunde la inmunidad parlamentaria con la impunidad", dice sobre Cataluña. Tan sólo resulta significativa su distancia respecto a Pedro Sánchez: "Tengo dificultad para entender cual es el proyecto de país. El PSOE que lideré yo no tiene por qué ser el actual. Mi esfuerzo con el PSOE estaba basado en hacerlo un partido mayoritario".