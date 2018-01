La bronca de Velasco en la Lezo: "Esto es un paso para arriba de la Infanta"

El enfado del juez Eloy Velasco fue monumental tras la declaración de Clarisa Guerra, secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino en la operación Lezo. Tanto que el juez llega a decir que no le pagan para "aguantar" este "teatro". Las palabras del magistrado fueron captadas por un micrófono abierto justo después de la declaración de la imputada, en los primeros compases de la operación anticorrupción que tiene como principal investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Velasco, según los audios trasladados por error a las partes, llega a decir que la declaración de la secretaria de Rodríguez Sobrino "es un paso para arriba de la Infanta".

"Se hace la tonta. Dice que no ha dormido. Yo estoy peor que ella y no voy haciendo el payaso por ahí". Las palabras del magistrado tienen relación con el estallido de la operación, y las 48 horas que Velasco lleva al frente de los registros y las pesquisas realizadas por Guardia Civil en funciones de policía judicial. "Tú no te puedes imaginar la presión de todos estos", llega a comentar Velasco a uno de los funcionarios del juzgado. Unas palabras que por accidente quedaron registradas por el micrófono instalado para grabar las declaraciones y que han sido trasladadas a todas las pastes personadas.

En ese momento, el magistrado había tomado ya declaración a parte de los grandes implicados en la causa, pero hacían cola todavía varios de los detenidos, que tras cumplirse las 48 horas, debían prestar declaración ante él. "Si la hemos oído y sabemos cómo es. ¿por qué hace ese teatro?" se pregunta el magistrado sobre la declaración de Clarisa Guerra. "Que no me venga cada uno a contar una vaina porque yo estoy cansado ya. Porque esta noche no he dormido. La anterior dormí dos horas... En nombre de la defensa se creen que pueden hacer teatro todos. Y yo tengo que ser dios y aguantar".