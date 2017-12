Borrell a Iceta: "Antes de cerrar heridas hay que desinfectarlas o se pudren"

El exministro socialista Josep Borrell ha dicho este viernes al líder del PSC, Miquel Iceta, que "antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas porque las cosas sin desinfectarlas se pudren".

Lo ha dicho en un mitin de Iceta en el Auditori de La Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat, en el que también han participado la alcaldesa, Núria Marín, y el candidato socialista David Pérez.

Iceta ha defendido en varias ocasiones que, si es presidente, pediría el indulto de los presos soberanistas si fueran condenados, porque quiere reconciliar y cerrar heridas entre catalanes. No obstante, este viernes ha dado un paso atrás calificando la medida de "prematura".

Es verdad -ha apuntado Borrell- que Cataluña es una sociedad herida y que debe sanarse, "pero para eso hay que pasar antes muy bien el desinfectante". "Ya sé que eres muy buena persona y les quieres perdonar en seguida, pero la han hecho muy gorda, Miquel", y ha añadido que los independentistas han metido a Cataluña en un agujero del que hay que salir cuanto antes.

Además, Borrell ha asegurado sobre la situación de muchas familias: "No van a poder comerse el turrón tranquilos por la división social que hay: yo he perdido muchos amigos con esta historia, y es una pena".

Críticas a Puigdemont y Junqueras

El también expresidente del Parlamento Europeo ha criticado al candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, y al cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, por su hoja de ruta independentista. Del presidente cesado ha ironizado con que esperaba algo mas glorioso que "irse de fin de semana" a Bruselas tras declarar la independencia.

Mientras que del líder de ERC ha dicho: "Ahora, 'mosén Junqueras' nos ha dicho desde la cárcel que en estas elecciones se trata de elegir entre el bien y el mal. Estas categorías telúricas del bien y el mal son predemocráticas. ¿No se da cuenta de la animalada que está diciendo?".

Este tipo de actitudes deben rechazarse radicalmente porque son, para Borrell, la base del problema de división social que hay en Cataluña: "No les reconocemos ninguna superioridad moral, no son mejores que nosotros, no somos los malos y ellos no quieren más a Cataluña. Hay amores que matan".

Está convencido de que el independentismo no ganará las elecciones del 21-D y que será necesario hacer cesiones para "buscar una alternativa porque, si se vuelve a tener lo que se tenía, la sociedad catalana no puede aguantar más años de un proceso interminable".

"Miquel, tienes que desprocesar a Cataluña y eso también pasa por los medios de comunicación", ha destacado en alusión a TV3 y Catalunya Ràdio.

Se ha referido concretamente a TV3: "Bombardea noche y día con el mismo mensaje y al final hay mucha gente que se lo acaba creyendo: si solo viera TV3 hasta yo sería independentista, aunque por suerte no la veo".

Cataluña es "nuestra casa"

Borrell también ha llamado al socialismo a hacer autocrítica y a volver a seducir a los votantes decepcionados del propio partido, y ha reivindicado una sociedad bilingüe y mestiza que no excluya a nadie: "No aguantaremos que nos digan fachas por no estar de acuerdo con sus planteamientos. Esta es nuestra casa".

Y precisamente ha llamado a no banalizar el fascismo ni el franquismo porque ha habido mucha gente que ha sufrido por ello: "Y tampoco hay presos políticos en este país; que quede claro".

Asimismo, ha pedido respetar el concepto de nación porque existe, pero ha apuntado que "es más importante que dentro de la nación se viva de acuerdo con los principios de la justicia porque la campaña no va solo de identidad, sino también de sociedad".

Borrell hace una campaña propia a favor del PSC desde este viernes y hasta el próximo martes, con actos compartidos con Iceta y otros paralelos.