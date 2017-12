Iceta da un paso atrás sobre los indultos a independentistas: "Es prematuro"

Miquel Iceta ya no sabe si pedirá el indulto para los exconsellers Oriol Junqueras y Joaquim Forn y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los cuatro en prisión. En un desayuno informativo, el candidato de los socialistas ha matizado su propuesta de solicitar al Gobierno la medida de gracia en caso de que sean condenados por su responsabilidad en el proceso independentista.

"Debo decirles, después de ver las reacciones que ha suscitado, que sin duda se trata de una propuesta prematura y aquí debe quedar eso, pero me comprometo, si soy presidente, a tomar todas las decisiones y emprender todas las iniciativas que favorezcan la reconciliación", ha dicho en el Nueva Economía Forum.

Sus declaraciones contrastan mucho con la claridad con que esta semana defendió la medida de gracia. "Sin duda pediría el indulto porque en este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político", dijo el miércoles en una entrevista radiofónica. La semana pasada, también afirmó que "habría que hablar de indultos" y cualquier Govern de la Generalitat, "sea del color que sea", debería plantearlo.

Como el propio Iceta reconoce, la propuesta de indultar a los cuatro referentes independentistas en la cárcel y, en su caso, a otros que pudieran ser detenidos, como Carles Puigdemont, tiene un horizonte muy lejano. Los indultos no se conceden para liberar a reclusos en prisión preventiva sino para aquellos que tienen una condena firme.

Ninguno de los mencionados ha sido siquiera juzgado, por lo que no se puede indultar a nadie de manera inmediata. Por otra parte, sólo el Consejo de Ministros puede conceder la medida de gracia. Que llegara a darse la situación es sólo una hipótesis.

Críticas del PSOE, Gobierno y Cs

Por ese motivo, muchos en el PSOE no salían de su asombro. ¿Qué sentido tiene hablar de indultos si es algo futurible y que no depende de la Generalitat? Las críticas no se hicieron esperar. Desde el Gobierno, PP y Ciudadanos, en público. En las filas socialistas, en privado, tratando de no torpedear la campaña socialista a tan pocos días de campaña.

"Es una propuesta que se hace en campaña electoral y no hay que verla de otra manera", dijo Margarita Robles, exmagistrada y portavoz socialista en el Congreso. La estrategia del PSOE ha sido la de desmarcarse y enmarcar los indultos en una propuesta personal del candidato sin recorrido.

"No tienen ustedes ninguna duda de cuál es la opinión del Gobierno y del PP", dijo a la prensa la vicepresidenta, que pidió que "se deje trabajar a los jueces antes de plantear ocurrencias de diferente tipo". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado que el Gobierno concede muy pocos indultos y ninguno a políticos.

En el grupo parlamentario de Ciudadanos se escucharon calificatiuvos como "frivolidad" o "barbaridad" y su presidente, Albert Rivera, recordó que su partido apuesta por eliminar los indultos para políticos.