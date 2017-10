La mujer que denunció que le habían roto los dedos dice ahora que sólo tiene una capsulitis

La mujer que denunció que la Policía le había roto uno a uno los dedos de la mano por votar cambiar de versión en TV3 y asegura que sólo sufre una capsulitis en un solo dedo, es decir, la inflamación de una de las articulaciones.

La mujer q denunció q un @policia le rompió 1 a 1 los dedos de la mano, confiesa en TV3 que tiene una especie de capsulitis en un sólo dedo pic.twitter.com/miy6jKL36S — Daniel Sirera (@danielsirera) October 2, 2017

Además, aseguró que el agente le había tocado las tetas mientras se reía y sobre su testimonio este lunes la alcaldesa de Barcelona acusó a los policías y guardias civiles de "agresiones sexuales" durante la carga.

Marta Torrecillas se se encontraba en el Institut Pau Claris del barrio del Eixample de Barcelona el pasado 1-O cuando, según denunció, un policía la agredió cuando trataba de defender a gente mayor y niños.

En un mensaje de voz declaró esto: "Yo estaba defendiendo a la gente mayor porque han pegado a niños, han pegado a gente mayor, me han tirado escaleras abajo, me han dado patadas, me han roto los dedos uno a uno, en medio de las escaleras con la ropa levantada me han tocado las tetas y se reían y me han pegado y esto mientras los grababa todo el mundo. Explícalo para que se entere todo el mundo, me han roto los dedos uno a uno, esto es mucha maldad, mucha, mucha", se escucha en la grabación.

Sin embargo, en la televisión catalana redujo los daños sufridos y aclaró que sólo tiene la inflamación de una de las articulaciones en uno de sus dedos.