"Me han roto los dedos uno a uno y me han tocado las tetas"

Los momentos de tensión entre ciudadanos catalanes, congregados tanto dentro como fuera de los colegios electorales para votar en el referéndum ilegal, y las Fuerzas de Seguridad del Estado, que tenían la orden de requisar las urnas y papeletas, se han desarrollado durante toda la jornada del 1 de octubre a lo largo de Cataluña.

En total, más de 800 personas entre manifestantes y agentes resultaron heridas en los disturbios, pero el caso de Marta Torrecillas ha trascendido especialmente. Esta mujer, que se encontraba en el Institut Pau Claris del barrio del Eixample de Barcelona, ha explicado que un policía la agredió cuando trataba de defender a gente mayor y niños de la intervención de los agentes.

Según ha explicado en un mensaje de voz que se ha hecho viral y estaba dirigido a la madre de un amigo llamada Laura, la mujer ha explicado su versión de lo sucedido:

"Yo estaba defendiendo a la gente mayor porque han pegado a niños, han pegado a gente mayor, me han tirado escalas abajo, me han dado patadas, me han roto los dedos uno a uno, en medio de las escaleras con la ropa levantada me han tocado las tetas y se reían y me han pegado y esto mientras los garbaba todo el mundo. Explícalo para que se entere todo el mundo, me han roto los dedos uno a uno, esto es mucha maldad, mucha, mucha", se escucha en la grabación.

En el vídeo se aprecia como un agente agarra a Torrecillas y la tira al suelo. La mujer, que portaba algo en su mano derecha, se resiste y el policía le aprieta con fuerza los dedos antes de arrastrarla escaleras abajo.

Después de los hechos, la mujer ha sido atendida por un equipo del servicio de emergencias médicas que le han vendado la mano. Sin embargo, no ha querido ir al hospital, pues antes de nada quería votar 'sí' a la independencia de Cataluña.