Trump: "Sería una tontería que el pueblo de Cataluña no se quedara en España"

El presidente de Estados Unidos ha reconocido que "España es un gran país y tendría que seguir unido". Cinco días antes del 1 de octubre, Donald Trump ha declarado públicamente la misma semana en la que los independentistas quieren votar en un referéndum que "el pueblo de Cataluña tendría que quedarse en España. Sería una tontería no hacerlo así".

En una rueda de prensa compartida tras un almuerzo en la Casa Blanca, el presidente de EEUU ha asegurado que Mariano Rajoy le ha trasladado que el domingo "no se va a votar" en Cataluña. Trump se ha referido a los catalanes como ciudadanos "que aman su país, que aman España, y no creo que se vayan a ir".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que declarar unilateralmente la independencia sería "un disparate" aunque ha recalcado que es una competencia "que no me corresponde a mí. Como es evidente la tendrá que tomar el Parlament". Rajoy insistió en que el referéndum "no se va a celebrar" porque "no hay junta electoral ni equipo ni referéndum ni papeletas ni personas en las mesas electorales ni locales".

A su juicio, lo único que puede haber el domingo es "alboroto" y "ruido", nunca un "referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías". En esta situación, Rajoy insistió en que lo más "sensato y razonable" es "volver al sentido común" y "terminar con esta historia que lo único que hace es generar divisiones y tensiones, no aporta nada bueno a los ciudadanos".

El jefe del Ejecutivo pidió que prime "el sentido común" lo "antes posible" para que comience una nueva etapa de entendimiento entre la Generalitat y Moncloa.