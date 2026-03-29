Durante siglos, la moda ha sido una industria utilitarista. Para vestirse. Durante décadas, aspiracional. El sueño de la pasarela, del escaparate o de la alfombra roja. Sabíamos —sabemos— quién ha diseñado un vestido, qué celebridad lo ha lucido o qué prenda o qué marca será nuestro fetiche de temporada.

Había algo que no sabíamos —o que no queríamos saber—: cómo se había hecho esa prenda, el origen de sus tejidos, los productos usados para teñirlos o quién los había producido.

Eso, en el pasado. Hoy, ese paradigma está en vías de extinción.

Dos conceptos, que empiezan por '' y que ya no son opcionales, están cambiando el sector: transparencia y trazabilidad.

Imaginemos una escena tan sencilla como revolucionaria. Imaginemos que adquirimos una prenda, que escaneamos un código de su etiqueta y que descubrimos que cobra vida y nos cuenta su historia. Y, a lo mejor, nos enteramos de que el algodón con el que se ha hecho fue cultivado en Turquía, que su tejido se hiló en Pakistán, que el paño logrado se tiñó en Marruecos y que el vestido propiamente dicho se confeccionó en Portugal.

No es una exageración. Este viaje de varios miles de kilómetros no es siempre el mismo, pero sí es creíble esta aventura que es la realidad de una cadena de valor globalizada, compleja y, hasta hace muy poco, opaca.

Hoy, en muchos casos, sigue siéndolo. La diferencia es que ahora esa información empieza a ser accesible. Y, más importante aún, comienza a ser exigible.

La industria de la moda está viviendo un momento de inflexión histórico. Ha pasado de ser un sistema escasamente normativo a uno que apunta a una profunda regulación. Un tránsito que genera vértigo en algunos de sus protagonistas…, para decirlo todo.

Pero es una oportunidad ligada a una palabra y a un concepto: medición. Siempre se ha dicho que aquello que no se mide no existe. Hoy sabemos que lo que no se verifica carece de valor.

Los datos son contundentes: el sector textil genera entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de CO₂, más del 53% de las afirmaciones medioambientales en Europa son vagas o engañosas, según la Unión Europea, y en una sola prenda pueden verse implicados más de 200 proveedores.

Como suele decirse, el dato mata el relato. Y en este caso es fundamental porque durante años el relato de muchas empresas del sector ha sido exagerado, tanto que, en ocasiones, se ha tratado de una narrativa sostenible cuya base fundamental era el marketing.

Por eso es importante que la Unión Europea decidiera ya hace un tiempo poner fin a ese modelo. Podría afirmarse que la ley ha entrado en los armarios y que, fruto de ese abordaje un paquete normativo sin precedentes, está en vías de cambiar las reglas del juego.

La llamada directiva contra el greenwashing, por ejemplo, que entrará en vigor en septiembre de 2026, y que obligará a que términos como sostenible, verde o climáticamente neutro tengan el respaldo de la evidencia científica verificable.

No son matices. Se trata de un cambio estructural para que la sostenibilidad deje de ser una narrativa aspiracional y se convierta en obligación demostrable. A esa directiva se suman la Estrategia Europea para los Textiles Sostenibles y Circulares o el Reglamento de Ecodiseño, en el que se incluye el Pasaporte Digital de Producto. Medir, documentar y demostrar son su denominador común.

De todas estas iniciativas, el elemento verdaderamente disruptivo es el Pasaporte Digital de Producto. Se traduce en que cada prenda tenga un 'DNI' accesible mediante un código QR que incluirá información sobre el origen de las fibras, el proceso de fabricación, la huella medioambiental, las sustancias utilizadas y las opciones de reparación y reciclaje, entre otros.

Por primera vez, el consumidor puede conocer la biografía completa de lo que viste. Ello cambia la relación con el producto que cobra vida. Pero también con las marcas y desde luego el modelo de negocio.

Nada de esto sería viable sin tecnología, especialmente sin el blockchain que garantiza la inmutabilidad de los datos. La transparencia y la trazabilidad están servidas. Una realidad, a veces, incómoda.

Porque la transformación, lejos de ser solo tecnológica y normativa, es ética. ¿Queremos saber tanto? ¿Estamos dispuestos a comprar una prenda después de conocer su impacto real? ¿Están las marcas preparadas para mostrar toda la verdad?¿Va a importarnos más el precio o la historia que hay detrás de la ropa?

Los datos —otra vez los datos— delatan: solo un 30,7% de los españoles está dispuesto a pagar más por prendas sostenibles. La conciencia avanza, pero el comportamiento lo hace más despacio.

Hablar de trazabilidad no es solo hablar de emisiones de CO₂ o de gasto de agua o de otras energías. Estamos hablando de personas, de condiciones laborales, de salarios justos y de impacto social.

Y hablamos también, como decía más arriba, de negocio que se traduce en nuevas oportunidades. Entre ellas, la venta de segunda mano, pero certificada y verificable, lo que en el caso de la industria del lujo es fundamental.

También la de reparaciones certeras, reciclaje eficiente o alquiler de moda. Hablamos de economía circular, en palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, antídoto contra el veneno del fast fashion.

Estamos, además, ante algo más que un cambio regulatorio. Se trata de un cambio cultural. La moda deja de vender solo deseo, creatividad o velocidad. Empieza a vender responsabilidad verificable.

La transparencia ya no será marketing. Será infraestructura. Y, sobre todo, será confianza. Entre marcas y sociedad. Se acabó la historia de contar historias sin contar toda la historia. En esta nueva era de la moda, el verdadero lujo no será solo la exclusividad. Será la transparencia.