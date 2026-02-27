Un atunero virtual en Bilbao o un certamen escolar para salvar mamíferos: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se viven en clave de realidad virtual, gestión hídrica, cine escolar y salud ambiental.

Recopilamos las propuestas de actividades más interesantes para los próximos días, repartidas por varias comunidades, como Madrid y Bilbao.

Todas ellas ponen el foco en la educación ambiental, la innovación tecnológica y la participación ciudadana como palancas de cambio.

Atunero virtual

Barco atunero. mtcurado Istock

Un autobús convertido en barco atunero llega a Madrid y Bilbao para ofrecer una aventura única. Tendrá la oportunidad de subir a bordo de este buque urbano y sumergirte en una experiencia de realidad virtual.

Podrá vivir en primera persona los secretos de la pesca en alta mar. El proyecto destaca el compromiso de la flota española con los estándares sociales y medioambientales.

Una oportunidad para reconectar con la tradición marítima. En una propuesta interactiva que une la magia del océano con la innovación digital, ideal para disfrutar en familia.

Dónde: Explanada Príncipe Pío (Madrid) y Explanada Palacio Euskalduna (Bilbao).

Cuándo: 28 de febrero en Madrid y 1 de marzo en Bilbao, ambos a las 11:00 horas.

Cine 'con garras'

Los estudiantes tienen una cita con la creatividad para salvar a los mamíferos silvestres. VíaNatur organiza un certamen de vídeo escolar para concienciar con propuestas sobre la importancia de los ecosistemas.

A través del móvil, podrán denunciar la pérdida de hábitat o el cambio climático. La convocatoria busca historias que aporten soluciones positivas y un gran impacto visual.

Es una oportunidad para que alumnos se conviertan en guardianes de la naturaleza. Una iniciativa que une el lenguaje audiovisual con la conciencia ambiental y el talento joven.

Dónde: inscripción online a través del formulario oficial en su página web.

Cuándo: plazo abierto hasta el 1 de marzo.

Municipios por justicia

Valencia se convierte en el epicentro de un modelo de consumo y producción que pone a las personas en el centro. Un encuentro que busca conectar a municipios comprometidos con el comercio justo y la ética.

Representantes de ayuntamientos y universidades compartirán claves para crear ciudades más responsables y sostenibles. Una jornada de aprendizaje colectivo para fortalecer las sinergias locales y el compromiso institucional.

Descubre cómo tu localidad puede sumarse a este movimiento global que agrupa a miles de ciudades. Una oportunidad para impulsar la sensibilización ciudadana y transformar la economía desde lo más cercano.

Dónde: Colegio Mayor Rector Peset, Universidad de Valencia.

Cuándo: 5 de marzo, de 9:00 a 14:00 horas.

Agua inteligente

Expertos analizan los avances en la detección y el tratamiento de contaminantes emergentes. Esta jornada técnica está dirigida a profesionales, ingenieros y entidades del ciclo del agua.

Se presentarán soluciones innovadoras para garantizar la calidad del recurso hídrico. El encuentro es clave para quienes buscan cumplir con las nuevas normativas ambientales.

Una oportunidad para compartir conocimientos sobre tecnología cuaternaria y sostenibilidad. Un paso necesario para proteger la salud pública y el medio ambiente en nuestras ciudades.

Dónde: Instituto de la Ingeniería de España, Madrid.

Cuándo: 5 de marzo, de 9:00 a 17:00 horas.

Salud bajo examen

Madrid se convierte en el epicentro del X Congreso Internacional de Medicina Ambiental. Un encuentro clave para profundizar en cómo los factores externos impactan en nuestra calidad de vida.

Expertos analizan cómo influyen los tóxicos ambientales en nuestro organismo. El panel contará con referentes mundiales. Se abordarán disciplinas de vanguardia para entender y prevenir el impacto de la contaminación silenciosa

Una oportunidad para dialogar sobre los retos actuales de la salud ambiental y descubrir nuevos avances en diagnóstico. La cita ofrece modalidades de asistencia presencial con aforo limitado y también seguimiento vía streaming.

Dónde: Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, Madrid.

Cuándo: 6, 7 y 8 de marzo.