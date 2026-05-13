Los eAwards España celebran 25 años impulsando startups tecnológicas con impacto social

Una inteligencia artificial capaz de detectar de forma precoz el riesgo de cáncer de mama, un sistema de orientación para personas ciegas, un auricular que anticipa ataques epilépticos o una tecnología para eliminar microplásticos del agua.

Estas son algunas de las iniciativas que han sido reconocidas en los últimos 25 años por los eAwards España, los premios de emprendimiento tecnológico impulsados por NTT DATA FOUNDATION.

La fundación ha abierto la convocatoria de la 25ª edición de estos galardones, que buscan identificar y apoyar startups que utilicen la tecnología para dar respuesta a retos sociales y medioambientales.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de junio de 2026 a través de la web oficial de los eAwards España.

Consolidado como uno de los principales reconocimientos al emprendimiento tecnológico con impacto social, el certamen ha distinguido durante un cuarto de siglo proyectos vinculados a ámbitos como la salud, la sostenibilidad, la energía y la inclusión.

La iniciativa conmemora este aniversario reafirmando su objetivo de impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

La startup ganadora de la fase española recibirá una dotación económica de 10.000 euros y accederá a un programa de aceleración personalizado, que incluye asesoramiento especializado y conexión con inversores y expertos del ecosistema emprendedor.

Además, representará a España en la final internacional de los Global eAwards, prevista para noviembre de 2026, en la que competirá con proyectos de nueve países de Europa y América Latina por un premio adicional de 100.000 euros.

De izquierda a derecha: Ruth Merino, consejera de hacienda y economía de la Comunidad Valenciana; Carlos Pelayo, ganador español en el nacional; Luis Pug, para ese momento director de la oficina de Valencia; y Felix Bonmati Vicepresidente de la fundación. Cedida

Los finalistas también recibirán retroalimentación individualizada y la posibilidad de acceder a recursos del Ayuntamiento de Madrid.

Entre ellos destaca el uso gratuito durante un año de espacios de trabajo en La Nave, el centro municipal de innovación orientado al desarrollo de startups y a la creación de sinergias entre emprendedores.

Para participar, los proyectos deben encontrarse al menos en fase de prototipo avanzado, estar basados en tecnología y presentar características de innovación, escalabilidad y sostenibilidad, además de demostrar su capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad.

Una vez concluido el plazo de inscripción, un comité de expertos seleccionará a los semifinalistas, que presentarán sus propuestas ante un jurado encargado de elegir a los finalistas y al proyecto ganador.

Desde 2008, cuando la competición adquirió carácter internacional, 17 de los 18 proyectos vencedores continúan activos.

Según la fundación, este dato contrasta con la elevada tasa de mortalidad de las startups y evidencia la relevancia del acompañamiento, la visibilidad y la red de contactos que ofrece el programa.

En la edición de 2025, la startup Proteckthor obtuvo el premio nacional gracias a una banda protectora diseñada para reducir los efectos de los impactos repetidos en la cabeza durante la práctica deportiva, con el objetivo de prevenir enfermedades neurodegenerativas sin afectar al rendimiento de los atletas.