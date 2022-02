Los Reconocimientos goODS! premian 17 proyectos pioneros sobre la Agenda 2030

El Pacto Mundial de Naciones Unidas España en colaboración con la Fundación Rafael del Pino organizan la II Edición de los Reconocimientos go!ODS. Estos premios, divididos en 17 temáticas, una por cada objetivo de la Agenda 2030, pretenden reconocer e impulsar la innovación orientada a alcanzar los ODS e incentivar e inspirar al sector privado español en su consecución.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas España nació como una iniciativa, dentro del marco institucional de ONU, para fomentar la sostenibilidad empresarial del sector privado. Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la entidad, destaca que los premios tienen por objetivo “distinguir y apoyar aquellos proyectos innovadores que contribuyen a los ODS”.

Sánchez defiende que hay que “visibilizar e incentivar las nuevas soluciones que favorecen cambios. Porque la innovación es una palanca clave para la sostenibilidad”. Este evento, además, cuenta con la colaboración de más de 20 entidades, entre las que se incluyen Fundación 'la Caixa', Endesa, Telefónica o UNICEF España.

Desde su lanzamiento en 2018 han contado con más de 500 candidaturas, una cifra que demuestra el compromiso de todos los sectores de nuestro país con la Agenda 2030. Entre ellas, han sido galardonados 52 proyectos que cumplían con los requisitos de innovación, escalabilidad y difusión de los ODS.

Lo más positivo de esta cita anual es el hecho de que las iniciativas procedan de empresas y entidades de cualquier naturaleza: “Independientemente del tamaño o el sector, todos los actores pueden realizar acciones de impacto para contribuir a este marco de Naciones Unidas”, explica Sánchez.

Estos son los ganadores de esta edición:

ODS 1: Fundación ACOMPARTIR

El primer proyecto en ser reconocido es ACOMPARTIR, un banco de productos no alimentarios que se ocupa de recuperar aquellos no vendidos de empresas (obsoletos, descatalogados, excedentes, etc.). Una vez recogidos, son distribuidos a entidades solidarias que luchan contra la exclusión social.

"Somos el banco de productos de primera necesidad (higiene, limpieza, hogar, juguetes, ropa...) que funciona como una plataforma logística digital", explica su directora, Leticia Lopez-Cotelo.

A través de un catálogo online las entidades inscritas pueden hacer pedidos según los productos que necesiten. "Gracias a nuestra plataforma, en 2020, salvamos 2.000 toneladas de productos (8,9 millones de euros)", cuenta.

Esta entidad sin ánimo de lucro tiene como objetivo principal "ayudar a las personas más vulnerables y aliviar la pobreza y las desigualdades, garantizando el acceso a productos esenciales", concluye López-Costelo.

ODS 2: UPM, URJC y Consejería de Medio Ambiente de Madrid

En línea con el ODS 2 (hambre cero), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en alianza con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, han llevado a cabo un proyecto para mejorar la seguridad alimentaria: se han establecido las primeras reservas genéticas en la Sierra del Rincón en Madrid.

"Esto constituye un avance decisivo hacia la conservación de la diversidad genética de las especies silvestres emparentadas con las plantas cultivadas (...). Se trata de un primer paso de conservación efectiva iniciado en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y Utilización Sostenible de los Parientes Silvestres de los Cultivos y de las Plantas Silvestres de Uso Alimentario, impulsada por el Ministerio de Agricultura", explica José María Iriondo, catedrático de la URJC.

Para este investigador, "esta iniciativa debe culminar en el establecimiento de una red nacional de reservas genéticas que, en un futuro próximo integre una incipiente red europea, con capacidad para proporcionar la materia prima necesaria para el desarrollo de nuevas variedades vegetales que contribuyan a reducir el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición".

Y añade: "La agricultura necesita disponer urgentemente de nuevas fuentes de diversidad genética para producir nuevas variedades de cultivos que se adapten a las nuevas condiciones ambientales que se avecinan".

ODS 3: DIVE Medical S.L.

En la categoría del ODS 3 (salud y bienestar), se ha galardonado a DIVE Medical, que ha creado DIVE, un dispositivo médico para explorar la visión en cualquier paciente. Esto es particularmente importante, sobre todo, en el caso de aquellas personas con dificultades para comunicarse, como los bebés o las personas con problemas neurológicos.

"Actualmente, el examen visual de estos pacientes supone un gran reto para los especialistas", señala Marta Ortín, CTO y cofundadora de esta empresa. "Nosotros les ayudamos facilitando el cribado visual desde edades tempranas y el seguimiento posterior durante el tratamiento de patologías visuales", explica.

El dispositivo innovador incorpora tecnologías de eye tracking, o seguimiento de mirada y de la inteligencia artificial. "Al tratarse de una solución portable que no requiere de especialistas, DIVE puede transportarse con facilidad para llegar a zonas rurales o países en vías de desarrollo, donde la atención médica especializada es más complicada", destaca la cofundadora.

ODS 4: Fundación Scholas Ocurrentes España

La Fundación Scholas Occurrentes ha sido premiada en la categoría ODS 4 (educación de calidad) por sus programas Scholas Ciudadanía, una metodología pedagógica que promueve el compromiso y la participación cívica de los jóvenes. En cada uno de los programas, participan centenares de estudiantes de entre 15 y 17 años de diversa procedencia social, religiosa y cultural".

"Por ejemplo, en el municipio de San Antonio de los Cobres (2016), en Argentina, 300 alumnos de las dos escuelas secundarias del lugar, detectaron que la principal problemática era el creciente suicidio juvenil", concreta Gloria Ostos, directora para España de la entidad.

"Después de unos meses, acompañados por los facilitadores de Scholas, los jóvenes decidieron resignificar el puente de la muerte, lugar donde ocurrían los casos de suicidio, y a través de una intervención artística en el puente y propuestas de actividades de ocio juvenil los viernes, terminaron con el suicidio juvenil en la comunidad", concluye.

ODS 5: Women Presidents Organization

La Women Presidents Organization (WPO) ha sido premiada por su labor en consonancia con el ODS 5 (igualdad de género). Su misión es acelerar el crecimiento integral de la mujer empresaria, mejorar la competitividad de sus empresas y promover la seguridad económica.

"No podemos negar el impacto de las mujeres empresarias en la construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible”, destaca Valeria Rodríguez-Codina Felgueras, Chapter Chair - Spain & Latam. "A través de WPO, las miembros mejoran su capacidad para hacer crecer sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Con frecuencia, antes de unirse a la organización, estas mujeres líderes empresariales se sienten muy solas", explica.

"Las mujeres empresarias WPO encuentran apoyo, empoderamiento, inspiración y la preciosa capacidad de aprovechar la sabiduría de sus pares", concluye.

ODS 6: Soluciones Circulares de Navarra SL

El proyecto Almotech, de Soluciones Circulares de Navarra ha sido el galardonado en la categoría ODS 6 (agua limpia y saneamiento). Esta empresa ha conseguido crear un pequeño electrodoméstico para el hogar cuya función es valorizar de forma automática, sencilla y segura aceite vegetal usado, transformándolo en jabón de diferentes usos.

"Con Almotech evitamos el vertido incontrolado de aceite y la consiguiente contaminación de aguas. 1 litro de aceite vertido por el fregadero contamina 1.000 litros de agua, el agua equivalente para el consumo medio de 1 persona durante 10 días", explica Ana Martínez Tanco, CEO & cofundadora de Almotech.

Con esta iniciativa, se da una solución a uno de los residuos menos reciclados: el aceite de los hogares. Este aceite a menudo termina en los desagues. Desde Almotech recuerdan que "1 litro de aceite contiene aproximadamente 5.000 veces más carga contaminante que el agua residual que circula por las alcantarillas y redes de saneamiento".

ODS 7: Fundación CIRCE

Ship2Fair es el proyecto premiado por su compromiso con el ODS 7 (energía asequible y no contaminante). Su principal objetivo es reducir las emisiones de CO2 y la dependencia de combustibles fósiles al fomentar la integración del calor solar de bajo coste en los procesos industriales del sector agroalimentario, desarrollando y demostrando 2 MW térmicos en cuatro pilotos industriales reales.

También ofrece un conjunto de herramientas y métodos para el desarrollo de proyectos de calor solar industrial durante todo su ciclo de vida con el apoyo de un programa capacitación y concienciación dirigido a profesionales, estudiantes avanzados y autoridades públicas.

Este proyecto europeo, coordinado por el centro tecnológico CIRCE, en palabras de Andrés Llombart, director general de CIRCE, "ayuda al tejido empresarial a sustituir el uso de gas natural por la producción de calor solar renovable de alta temperatura a través de captadores solar de nueva generación".

ODS 8: Asociación cultural La Kalle

El proyecto Reutilizak, de la Asociación cultural La Kalle ha sido reconocido en la categoría del ODS 8 (trabajo decende y crecimiento económico). Este proyecto, según relata Juan Flores Morcillo, coordinador de la entidad, "incide en la promoción de circuitos de economía social y solidaria para favorecer procesos orientados al consumo responsable como primer paso para romper con los factores de riesgo social y ambiental".

De esta manera, el proyecto contribuye a los ODS a través de tres principales líneas de acción. En primer lugar, promoviendo la regla de las 3 erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. En segundo lugar, desarrollando campañas de sensibilización educativa y ambiental sobre la reutilización. Y por último, generando conciencia sobre el buen uso y la reutilización de las tecnologías.

ODS 9: TRUEWORLD Organization

El observatorio de cambio climático TRUESOLUTIONS ha recibido el premio goODS! por su contribución en el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura). El objetivo de esta iniciativa es lograr una sociedad neutral en emisiones y con ello, mejorar la vida de las personas y asegurar el futuro de las generaciones siguientes.

"Nuestro Sistema de Gestión Medioambiental pretende modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente responsables y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas", explica Marco Mendoza, CEO y fundador de la organización que está detrás del proyecto.

El fundador concluye que "aunque tanto empresas como Gobiernos de todo el mundo, han hecho grandes esfuerzos para lograr una economía cero emisiones, todavía queda un largo camino por recorrer".

ODS 10: Grupo IFA y Gasol Foundation

Presafalin, iniciativa impulsada conjuntamente por la Gasol Foundation y el Grupo IFA, ha recibido el premio goODS! por su compromiso con el ODS 10 (reducción de las desigualdades). Este proyecto, en línea con las acciones de promoción de hábitos saludables, pretende promover los prácticas saludables de 160 familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica con hijos/as entre 0 y 3 años de edad.

Desde la Gasol Foundation, su directora ejecutiva en Europa, Cristina Ribes, señala que la evidencia es clara: "la obesidad infantil afecta especialmente a los niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad socioeconómica".

Por esa razón, resulta indispensable promover "los hábitos saludables en la primera infancia, empoderamos a madres y padres para que los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer de forma saludable desde sus primeros años de vida".

Por su parte, Juan Manuel Morales, director general de Grupo IFA, subraya que el proyecto, lanzado hace dos años, "es pionero en el campo de la promoción de hábitos saludables desde la primera infancia en colectivos de vulnerabilidad social.

"Gracias a él, los niños y niñas participantes van a interiorizar cómo tener un desarrollo integral en sus vidas y transmitirlo a las generaciones futuras para romper, así, con algunos círculos de desigualdad social”, concluye.

ODS 11: EDP España

ENTAMA es una iniciativa impulsada desde EDP España y es el principal programa del Plan de Acción de Comunidades Locales. María Casares, directora de sostenibilidad de EDP España la define "como un programa con el que queremos apoyar a los emprendedores de las zonas donde EDP desarrolla su actividad, con el objetivo de generar un impacto directo tanto en la creación de empleo local como en el desarrollo económico de los municipios".

En sus 3 primeras ediciones han apoyado 24 proyectos que se han traducido en la creación de 25 empleos directos. "Apoyando estos proyectos emprendedores impactamos en la calidad de vida de los municipios, que pasan a contar con nuevos servicios, al igual que se facilita la fijación de población", explica.

Asimismo, también contribuye a la promoción del proyectos innovadores y de digitalización y se facilita la inclusión en los proyectos. "Todo ello bajo una lógica de creación de valor compartido entre los diferentes grupos de interés implicados, potenciando lo local”, concluye.

ODS 12: Grupo Calvo

La estregia de sostenibilidad Compromiso Responsable 2025 del Grupo Calvo ha recibido el premio goODS! por el ODS 12 (producción y consumo responsable). Esta estrategia establece 17 objetivos en tres áreas: océanos, mediambiente y personas. En su primer ejercicio con esta estrategia, se ha destacado el progreso registrado en la gestión de residuos y el desarrollo de la economía circular, la pesca sostenible certificada y la igualdad de oportunidades.

"La gestión eficiente de los residuos y el impulso de una economía circular es una parte fundamental de esa hoja de ruta", señala Mariví Sánchez Jiménez, directora de Sostenibilidad y Comunicación. "En 2017 lanzamos Calvo Residuo Cero con el doble objetivo de valorizar la totalidad de los residuos no peligrosos en las plantas de producción, y de lograr una mayor y mejor segregación de residuos en fábricas y oficinas, evitando su envío al vertedero.

"Hoy somos capaces de valorizar el 91,1% de los residuos no peligrosos, aproximándonos al objetivo del 100% en el horizonte 2025. Además, gestionamos el 82,67% de residuos peligrosos; el 99,56% de los materiales puestos en el mercado son reciclables y un 51,81% de los materiales comprados son reciclados o certificados como sostenibles", describe.

ODS 13: Peñasanta, S.A. (CAPSA FOOD)

El proyecto de economía circular NO ENERGY WASTE ha sido el galardonado en la categoría del ODS 13 (acción por el clima). La iniciativa se basa en la economía circular para mejorar el modelo energético, prevenir la contaminación y optimizar los recursos.

"Consiste en la implementación de una Central de Recuperación Térmica en la zona de pretratamiento y esterilización de la leche, mediante un sistema de recuperación y aprovechamiento de la energía térmica residual", explica José Armando Tellado, director general de CAPSA FOOD.

Este proceso, que se enmarca dentro de la estrategia de la empresa láctea, ha sido calificado como innovación tecnológica y "supone una mejora substancial del sistema auxiliar convencional de generación de calor y una contribución importante a la economía circular en el ámbito de la energía", señala el director general.

Se ha conseguido reducir "en un 45% el consumo de gas natural en calderas, evitando así la emisión de 2.779 tn CO2 a la atmósfera, y también, reduciendo el 39% del consumo de agua de refrigeración", concluye.

ODS 14: Satlink

Satlink, empresa líder en el sector marítimo, ha sido premiada por su su nueva tecnología de Boya Inteligente Selectiva. Faustino Velasco, presidente de Satlink, asegura que la boya inteligente "se alinea perfectamente con el ODS 14 (vida submarina) gracias a su innovador sistema de doble ecosonda, que cambia el status quo de la cadena atunera".

Esto permite a las flotas seleccionar qué especies se pescan, lo que contribuye a proteger los stocks vulnerables y los juveniles, y garantizando así su supervivencia a largo plazo.

También facilita el cumplimiento de las normativas y cuotas de pesca sin resultar en perjuicio de la industria, permitiendo optimizar sus cuotas al tomar decisiones informadas.

Además, Velasco reconoce que "contribuye a aumentar el conocimiento de los océanos, actuando como una estación de muestreo en el mar, proporcionando datos fiables y robustos que contribuyen al conocimiento de la biología de las especies comerciales".

ODS 15: Leroy Merlin España

La Estrategia de Madera Sostenible de Leroy Merlin ha recibido el premio por su implicación en el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres). A través de la certificación forestal, la formación, la sensibilización, el reciclaje de madera y la plantación de más de 30.000 árboles se ha logrado implicar a toda la cadena de valor (proveedores, oenegés, clientes y jóvenes) en la protección de los bosques.

"Gracias al efecto tractor de esta estrategia, contribuimos de forma innovadora a alcanzar el ODS 15. Nuestros consumidores podrán reconocer estos productos porque están marcados con los sellos FSC, PEFC y Madera Justa", señala María Morales Rodríguez, responsable de Comunicación Institucional y Negocio Responsable en Leroy Merlín.

En esta compañía reconocen la importancia de los bosques como grandes reservas de diversidad biológica y como hábitats clave para mitigar el cambio climático. Por eso, en palabras de Morales Rodríguez han "asumido el compromiso de conseguir este año que el 100% de estos productos provengan de bosques gestionados de forma responsable".

ODS 16: CIECODE - Political Watch

Parlamento 2030 es la iniciativa premiada por su contribución al ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, con la colaboración de Political Watch y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, ofrece una herramienta de monitorización y rendición de cuentas de la Agenda 2030.

Este proyecto reúne toda la información publicada por el Congreso de los Diputados y crea una base de datos a través de un proceso automático de etiquetado masivo que la clasifica de acuerdo a su relación con cualquier ODS o meta. Así, los ciudadanos pueden conocer qué ODS se ven afectados por determinadas iniciativas parlamentarias.

Javier Pérez, director de Political Watch, pone en valor esta iniciativa, que fomenta directamente la participación y transparencia para con la ciudadanía: "Parlamento 2030 nace de la creencia en que una ciudadanía informada y unas instituciones públicas transparentes y abiertas son esenciales para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas".

"Al garantizar el acceso público a la información, fomenta el debate público informado y fortalece la capacidad de la sociedad civil para participar e incidir en los procesos de toma de decisión política en relación con los ODS", concluye.

ODS 17: Área de Cooperación del Ayto. de Madrid

La plataforma de colaboración El Día Después ha sido reconocida por su implicación en el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos) por su contribución a la política pública desde la acción y la inteligencia colectiva.

El Día Después pretende crear un contexto para el diálogo, la confluencia y colaboración estable entre disciplinas, personas y organizaciones de diferentes ámbitos para acelerar la transformación sostenible.

"El Día Después proporciona una infraestructura para el ODS 17 en España, y lo hace a través de conversaciones, talleres, una cultura de confianza, cocreación y liderazgo distribuido", explica Carlos Mataix, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM).

Mataix, impulsor de la iniciativa afirma que, gracias a El Día Después, "han nacido alianzas transformadoras como, por ejemplo, la Plataforma para el Empleo y el Emprendimiento Verde, o Mission citiES 2030, una plataforma de ciudades españolas para acelerar la neutralidad climática".

En este sentido, concluye Mataix, "podríamos decir que este año nos centraremos en facilitar actividades que permitan diseñar colaborativamente un nuevo contrato social, y culminaremos en una gran encuentro en otoño, al que os invitamos desde ya".

