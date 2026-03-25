Propósito y sostenibilidad: el nuevo liderazgo que impulsa la innovación y competitividad

Las claves nuevo Generado con IA Mahou San Miguel generó en 2024 un impacto económico de 8.529 millones de euros en España, equivalente al 0,5% del PIB nacional, reforzando su papel como motor económico, especialmente en la hostelería rural. La compañía impulsó 183.575 empleos en 2024, de los cuales casi 6.000 y más de 330 millones de euros de riqueza se generaron específicamente en zonas rurales, combatiendo la despoblación. Programas como BarLab Rural y Emplea Rural fomentan la reapertura de bares y la formación de jóvenes y colectivos vulnerables en municipios pequeños, con una tasa de inserción laboral del 80%. El 94,5% de las compras de Mahou San Miguel se realizaron a proveedores españoles, fortaleciendo el tejido empresarial local y dinamizando sectores como agricultura, transporte y manufactura.

Vivimos en un contexto en transición y reinvención constantes con grandes desafíos, pero también lleno de oportunidades. Un momento en el que el rol y la contribución de la sostenibilidad está en la conversación de reguladores, mercados y ciudadanos sobre la velocidad con la que avanzamos y qué objetivos abordamos en el horizonte temporal.

El contexto actual nos reta a ser más ágiles, colaborativos y transparentes en la manera de hacer negocios y de trabajar, es aquí donde la sostenibilidad tiene un rol fundamental. Creemos que no se construye en solitario: requiere alianzas, escucha activa y compromiso real. En Mahou San Miguel, hemos aprendido que el verdadero poder está en transformar con propósito dejando un impacto positivo.

En los próximos años, la sostenibilidad será más regulada, tecnológica y auditable. La inteligencia artificial y la trazabilidad digital transformarán cómo medimos nuestro impacto. Pero lo esencial seguirá siendo el propósito: liderar con coherencia, generar confianza y crear valor compartido.

Estamos transitando de los compromisos hacia los hechos, impulsados por un contexto social y regulatorio que exige resultados concretos, transparencia y visión a largo plazo.

Este cambio representa una enorme oportunidad. Las compañías que aborden la sostenibilidad integrándola en la estrategia de negocio y crecimiento, como un eje de innovación y competitividad, serán las que consoliden su liderazgo y sean capaces de generar un valor compartido.

Las compañías que aborden la sostenibilidad integrándola en la estrategia de negocio y crecimiento, como un eje de innovación y competitividad, serán las que consoliden su liderazgo

Y esto es justo lo que nos caracteriza a Mahou San Miguel: alcanzar nuestros retos involucrando y haciendo partícipe a toda nuestra cadena de valor. Estamos firmemente convencidos de que la sostenibilidad es una palanca que transforma el negocio desde dentro y conecta con quienes confían en nuestras marcas, en nuestros clientes y en cada uno de nuestros productos o servicios.

Desde nuestros orígenes, hace más de 135 años, la sostenibilidad ha estado presente en nuestra manera de actuar, guiando nuestras decisiones con coherencia y visión responsable. Como líderes del sector cervecero, asumimos con convicción la responsabilidad de generar valor compartido con clientes, proveedores, consumidores y la sociedad en su conjunto, impulsando proyectos que promueven un impacto cada vez más positivo de nuestra actividad.

Y de esta vocación nace 'Compartimos Futuro', nuestro nuevo marco estratégico de sostenibilidad. Una hoja de ruta que no parte de cero. Evoluciona de la anterior y está conectada con nuestro propósito y nuestro negocio y con la que hemos querido dar un paso más allá, buscando generar un impacto positivo, transformar la cadena de valor y llegar a cada ciudadano que nos elige.

Como líderes del sector cervecero, asumimos con convicción la responsabilidad de generar valor compartido con clientes, proveedores, consumidores y la sociedad en su conjunto

'Compartimos Futuro' se articula en torno a cuatro grandes ámbitos de actuación, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y con iniciativas concretas que serán implementados de manera progresiva en 2030, 2040 y 2050.

El primero de ellos, “Crecer Haciendo Crecer”, busca impulsar a nuestros más de 4.400 empleados, a nuestra cadena de valor y a nuestros partners; y la ambición es lograr una cadena de valor 100% sostenible en 2040.

El segundo, 'Trascender en nuestro entorno local'. Con 12 centros de producción —nueve en España y tres en Estados Unidos— tenemos una clara vocación por dejar un impacto positivo, desarrollando programas de empleo y capacitación. Un eje en el que la Fundación Mahou San Miguel y su labor tienen un rol muy relevante. Nuestra ambición es impactar a 8 millones de personas con iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social de las comunidades donde operamos en 2030.

El tercero, “Alcanzar el Nature Positive”.La ambición medioambiental pasa por contribuir a la regeneración de la naturaleza y a alcanzar un balance neto positivo de nuestra actividad en el entorno natural para 2050, mediante el uso de energías renovables, soluciones de movilidad limpia y aplicando principios de economía circular en nuestros productos y procesos.

Y, por último, “Impulsar el Consumo Consciente”, que aborda la diversificación hacia nuevos productos, impulsando la gama sin alcohol, 0,0, y promoviendo la transparencia sobre nuestros productos y procesos hacia el consumidor. Queremos fomentar un consumo más consciente y desarrollar alternativas saludables y/o inclusivas que favorezcan el bienestar de 35 millones de personas a 2030.

'Compartimos Futuro' se articula en torno a cuatro grandes ámbitos de actuación: 'Crecer Haciendo Crecer, 'Trascender en nuestro entorno local', 'Alcanzar el Nature Positive' e 'Impulsar el Consumo Consciente'

Somos conscientes de que son metas audaces, pero necesarias para seguir avanzando. La sostenibilidad conecta con el consumidor y con el negocio y solo si trabajamos anticipándonos, podremos dar respuesta a los retos clave de futuro.

En Mahou San Miguel seguiremos avanzando con la misma determinación que nos ha traído hasta aquí: hacer de la sostenibilidad una fuente de progreso compartido y un legado que trascienda generaciones.

*Beatriz Herrera es directora de Sostenibilidad, Planificación Estratégica y Reputación de Mahou San Miguel