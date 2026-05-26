Confirmado: el parque acuático manchego con toboganes, piscina de olas y hasta una discoteca reabre el 19 de junio

Parece que el verano se ha adelantado este mes de mayo y muchos ya empiezan a sacar el bañador y el bikini del armario. Por suerte, Playa Park, el único y espectacular parque acuático con más historia de Castilla-La Mancha, volverá a abrir sus puertas el próximo viernes 19 de junio.

Este complejo de entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados situado en la avenida de los Descubrimientos de Ciudad Real, se consagra cada año como el destino perfecto para combatir las altas temperaturas gracias a su variada oferta.

Cuenta con toboganes de alta velocidad, pistas blandas, una gran piscina de olas, restaurantes, una discoteca y zonas infantiles integradas en zonas verdes y de sombra distribuidas en cinco grandes complejos.

Este verano abrirá de lunes a domingo desde las 11:00 horas hasta las 20:00 horas de manera ininterrumpida. Los fanáticos de las emociones fuertes encontrarán el vertiginoso 'Kamikaze', un tobogán con una caída de infarto de nada menos que 15 metros de altura.

Para los que buscan competir en grupo, las míticas pistas blandas son la atracción perfecta para descubrir quién es el más rápido de la pandilla. En cambio, si lo que buscas es un ambiente mucho más sereno, la piscina de olas de Playa Park simula una playa artificial gracias a su sistema motorizado de oleaje constante.

Pistas blanda de Playa Park (Ciudad Real).

Todo ello se complementa con una enorme piscina principal de nado libre y extensas praderas de césped con sombrillas orientales totalmente gratuitas. El público infantil cuenta con un espacio exclusivo de poca profundidad supervisado junto a mini toboganes y juegos interactivos.

Una de las ventajas de Playa Park Ciudad Real es que permite acceder con comida y bebida del exterior para aquellos que prefieran un picnic familiar en sus merenderos. La oferta gastronómica más ambiciosa queda en manos del afamado restaurante La Casona que dispone de tres salones con capacidad para 700 personas.

Zona de lagos de Playa Park.

La diversión no se detiene al caer la tarde, ya que el parque cuenta con una discoteca totalmente integrada y espectáculos acuáticos nocturnos. Respecto a las tarifas generales, la temporada pasada el acceso de lunes a viernes tenía un precio de 16 euros que ascendía a los 20, en caso de los sábados, y a 22, en caso de domingos y festivos.

Normalmente, disponen de una tarifa reducida para grupos grandes de más de 30 personas, niños, personas con movilidad reducida y mayores de 65 años. Como alternativa provincial si te encuentras en Toledo y buscas una opción más cercana consulta el parque hinchable Agua Park Toledo, el más grande de su categoría de toda España.

Ya no hay excusas para sudar la gota gorda este verano en Castilla-La Mancha, Playa Park en Ciudad Real tiene todo lo necesario para disfrutar de una escapada en este oasis en mitad de la llanura manchega.