Coach, mentores de vida o estafadores emocionales: cuando la ayuda se convierte en negocio.

La psicóloga y sexóloga toledana Ana M. Ángel Esteban vuelve con una nueva entrega de su consultorio en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, un espacio en el que trata cuestiones sobre la mente, las emociones y la sexualidad.

En esta ocasión, la experta aborda la búsqueda de ayuda emocional a través de coach o mentores de vida. "Vivimos una época en la que se tiene más conciencia de lo emocional, pero la vulnerabilidad y la desesperación pueden hacernos caer en manos de estafadores", explica.

"Nunca antes había sido tan fácil encontrar a alguien dispuesto a transformar nuestra vida a través de un curso online o un retiro espiritual. Se hacen llamar coach, mentores de vida, guías emocionales. o expertos en alto rendimiento del éxito personal. Pero nada que ver con los profesionales titulados. Hoy en día existen mucho vendedores de humo, que la gente no diferencia de los psicólogos", afirma.

¿Cuántos de estos supuestos expertos ayudan realmente y cuántos viven de explotar emocionalmente la vulnerabilidad ajena?

1. La ayuda rápida y mágica no existe

El coaching nació como una herramienta orientada a objetivos empresariales y deportivos. El problema es su desregulación casi absoluta. Hoy, cualquiera puede presentarse como coach después de un fin de semana de formación o, en algunos casos, sin formación alguna y solo porque tiene una magnífica verborrea y un comercial de soluciones psicológicas.

Enganchan a través de discursos motivacionales, una presencia constante en redes sociales y la promesa de resultados increíbles y rápidos.

Usan un lenguaje que contiene frases emocionalmente potentes, psicológicamente simples y peligrosamente culpabilizadoras. Y así te atrapan.

2. El problema es que no te ayudan, pero sí te enganchan

Desde la psicología clínica conocemos los mecanismos que se usan para crear dependencia emocional. Unas pautas que algunos falsos mentores y salvadores emocionales usan para sus propios beneficios económicos.

- Hablan con expresiones de salvación: te convencen de que, efectivamente, tu vida actual está vacía y solo ellos tienen las estrategias para arreglarla y que tenga sentido.

- Manipulan tu criterio propio sobre ti y tu contexto: te plantean la duda como debilidad e inseguridad, el pensamiento crítico como miedo a aceptar situaciones y el desacuerdo como un sabotaje a ti mismo sin ser consciente. Básicamente, te dicen que tienes que confiar y ser sumiso.

- Crean dependencia: cuando vas teniendo mejoría, nunca es suficiente. Siempre necesitas otro curso, otra sesión, otro nivel "más profundo" de transformación. Detectan tu necesidad emocional y te van haciendo sentir débil sin ellos, "porque no te comprometes lo suficiente".

3. La psicología de la vulnerabilidad siempre está en su esquema de intervención

¿Por qué tanta gente cae en estas dinámicas? ¿Por qué hay cada vez más gente que se plantea estas opciones sin asegurarse de que no son estafadores emocionales y simples charlatanes?

La gente necesita algo novedoso. Lo desconoce, pero lo ve atractivo desde fuera por cómo lo venden. Necesita alivio ya. Las personas en duelo, con ansiedad, crisis de pareja, inseguridad profesional o sensación de vacío son sumamente vulnerables ante discursos que ofrecen respuestas simples a problemas complejos.

En psicología sabemos que cuanto mayor es el malestar emocional, más atractivo resulta cualquier mensaje que prometa control, sentido o certeza. De esto se aprovechan estos vendedores de soluciones mágicas, precisamente porque las presentan como distintas, innovadoras y exclusivas, como si descubrieran algo que los demás todavía no sabemos.

4. No todo coach es un estafador

El problema aparece cuando pretenden tratar un trauma, la depresión o la ansiedad sin formación clínica. Eso lo hacemos los psicólogos. Frases sueltas no resuelven, solo impactan.

Además, prometen resultados garantizados, lo que es imposible porque no somos robots. Utilizan un lenguaje pseudocientífico para parecer más creíbles, pero sin evidencias.

También sustituyen la terapia psicológica, postulándose como más eficaces por tener una "mentalidad positiva". Y presentan cualquier sufrimiento como falta de actitud y debilidad.

5. Así detectamos a un estafador emocional

Tenemos que desconfiar si el supuesto experto hace lo siguiente:

- Dice tener la solución para casi cualquier problema vital y psicológico.

- Promete cambios radicales en poco tiempo.

- Rechaza la psicología o la psiquiatría como limitantes e incompletas.

- Te hace sentir culpable por no mejorar rápido.

- Necesitas ser visto casi de forma continuada para sentirte completo y especial.

Un profesional honesto te acompaña y te da estrategia para que las uses, pero un manipulador necesita que dependas de él. La verdadera ayuda no vende milagros. Hay que ser consciente de que se necesita un tiempo y, a veces, medicación.

"Quien promete sanar todas tus heridas, tus complejos y tus vacíos de forma extraordinaria, distinta y rápida, probablemente está más interesado en tu cartera que en tu bienestar", culmina.

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