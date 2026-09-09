Un ladrón intenta atacar a los policías con un bastón-estoque tras verse acorralado en Corral de Almaguer (Toledo)

Un robo en una vivienda de Corral de Almaguer (Toledo) terminó con tres agentes heridos y dos jóvenes detenidos después de que uno de los presuntos ladrones, al verse acorralado durante su huida, sacara de su vestimenta un arma tipo bastón-estoque e intentara agredir a los efectivos.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando la central de alarmas avisó de que se estaba produciendo un robo en curso en una vivienda de la localidad.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Corral de Almaguer y agentes de la Policía Local. A su llegada, comprobaron que uno de los implicados trataba de escapar por los patios y tejados de las viviendas colindantes.

La huida terminó cuando el sospechoso quedó atrapado en una zona en la que no tenía ninguna salida. Fue entonces cuando se produjo el enfrentamiento.

Al verse acorralado, sacó de su ropa un arma tipo bastón-estoque y trató de agredir a los agentes, que tuvieron que intervenir para reducirlo y detenerlo.

Durante la actuación resultaron heridos dos agentes de la Guardia Civil y un policía local. La información facilitada por la Guardia Civil no precisa que las lesiones fueran causadas por el estoque.

Segundo implicado

La investigación continuó después para localizar al segundo presunto autor del robo. Los agentes realizaron diversas gestiones hasta conseguir identificarlo y localizarlo, procediendo posteriormente a su detención.

En el transcurso de la actuación se intervino un arma tipo bastón-estoque, además de localizarse distintos efectos que, según la investigación, estaban preparados para ser sustraídos de la vivienda.

Los detenidos tienen 19 y 22 años y están acusados de un delito de robo con fuerza. Al primero de ellos se le imputan además los delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desobediencia grave.

Las diligencias, junto con los dos detenidos, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia número 2 de Quintanar de la Orden.

La Guardia Civil da por concluida la operación sin que estén previstas nuevas detenciones.