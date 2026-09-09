Detenido un hombre de 32 años por realizar tocamientos sin consentimiento a una joven en la Feria de Albacete

La Policía Local ha detenido a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, por realizar tocamientos no consentidos a una joven durante la madrugada en la zona de la Feria de Albacete.

Según el parte de incidencias, ha ocurrido poco antes de las 2 horas, en la calle Juana de Arco, muy cerca del recinto ferial de la ciudad.

La joven manifestó su deseo de denunciar los hechos, pero expresó que no necesitaba asistencia médica o psicológica.

El detenido ha sido trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional para la instrucción de las correspondientes diligencias penales.

Otro suceso

La Policía también ha informado de la presunta agresión de un varón de 27 años a su pareja de 38 en plena vía pública.

Ha ocurrido en la Avenida de la Mancha y el joven ha sido detenido por un presunto delito de violencia doméstica.