Una joven castellanomanchega, desaparecida tras el derrumbe mortal de la pasarela sobre el mar en Santander

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha identificado a la joven desaparecida en la tragedia de la pasarela de El Bocal, en Santander. Se trata de E.S.P., una vecina de Guadalajara de tan solo 20 años de edad que continúa en paradero desconocido tras el colapso de la estructura sobre los acantilados.

Según ha informado EL ESPAÑOL, la joven castellanomanchega formaba parte de un grupo de siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, en Medio Cudeyo (Cantabria), que realizaba una ruta por la zona. Cuando la pasarela cedió, todos cayeron al mar.

En el suceso han fallecido cinco jóvenes, cuatro chicas y un chico, con edades comprendidas entre los 19 y los 22 años.

Las víctimas mortales son E.H.A., de 19 años y vecina de Barakaldo (Vizcaya); L.V.A., de 20 años y natural de Almería; C.L.G., de 19 años y también vecina de Barakaldo; L.S.C., de 22 años y vecina de Igollo de Camargo (Cantabria); y X.B.M., de 21 años y vecino de Balmaseda (Vizcaya).

Además, otra joven del grupo, A.R.V., de 19 años y natural de Elvillar (Álava), permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, donde se encuentra estable dentro de la gravedad tras el traumatismo sufrido.

Pasarela de la playa de El Bocal en Santander. Europa Press

Malas expectativas

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado que los padres de la joven desaparecida fueron informados de la situación el martes por la noche y que ya se encuentran en Santander.

Ha explicado que en la zona trabajan agentes del GEO de la Policía Nacional con un dron submarino que está "rastreando la zona" tratando de localizar a la víctima. Sin embargo, ha lamentado tener que informar de que "las expectativas no son buenas".

Investigación

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos, ha abierto diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras la Policía Nacional mantiene activas las pesquisas.

Familiares de las víctimas se han desplazado hasta la zona y están siendo atendidos por equipos psicosociales. Las labores de búsqueda de la joven desaparecida continúan.