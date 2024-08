Un comentario ofensivo en las redes hace explotar a Pepe Rodríguez (MasterChef): "Lávate la boca"

El cocinero Pepe Rodríguez, uno de los más conocidos de España gracias a MasterChef, habitualmente desempeña el papel de 'poli bueno' en el jurado del concurso de cocina de TVE, dejando que sus compañeros Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera lancen los comentarios más críticos y duros a los aspirantes.

Pero el chef toledano, que regenta el restaurante 'El Bohío' en Illescas, también saca a relucir su carácter cuando toca. Y así lo hizo este martes en la red social 'X' (antes Twitter) por partida doble.

En la primera de las ocasiones, Pepe no pudo callarse ante lo que consideró un tuit injusto e hiriente hacia uno de sus compañeros de profesión -y no uno cualquiera-.

Lávate la boca cuando hables de este restaurante — Pepe Rodriguez (@Pepe_elBohio) August 21, 2024

El usuario '@CocoExiliado' compartió un vídeo en el que se ve a Jordi Roca, gerente junto a sus dos hermanos del restaurante 'El Celler de Can Roca' en Girona, terminando de preparar una espuma en la sala. Después de jugar brevemente con ella en el aire, ayudado por dos espátulas, se acerca a una comensal y le lanza la elaboración gastronómica hacia la boca. La joven, finalmente, aspira para 'cazar' la espuma y la ingiere manteniéndose sentada en su silla.

Una escena sobre la que el citado tuitero comentó: "Habría que hablar seriamente de este tipo de restaurantes y de cómo se ha normalizado pagar cientos de euros por estas mierdas".

Estas palabras críticas no gustaron nada a Pepe Rodríguez, que no dudo en sacar la cara por sus colegas y respondió tajantemente: "Lávate la boca cuando hables de este restaurante". Un zasca en toda regla que fue compartido por muchos otros usuarios que recordaron que 'El Celler de Can Roca', con tres estrellas Michelin, ha sido dos veces designado el mejor restaurante del mundo. Y, por su fuera poco, el repostero Jordi Roca también fue elegido en 2014 como el mejor chef de pastelería del planeta.

Segunda respuesta

Pero la actividad del juez toledano de MasterChef este martes en 'X' no quedó ahí. "Lo del circo os ha salido redondo. Menuda panda de payasos estáis hechos", comentó otro tuitero sobre un vídeo promocional de MasterChef Celebrity 9 en la que se puede ver a Pepe disfrazado como jefe de pista en la carpa de un circo y a los famosos que van a participar ataviados como malabaristas, contorsionistas, etc.

Ven. No desentonarás — Pepe Rodriguez (@Pepe_elBohio) August 20, 2024

Mostrando de nuevo su versión de 'Pepe desencadenado', el chef de 'El Bohío' respondió: "Ven. No desentonarás".