Transportes adjudica por 5 millones el tercer carril de la TO-23 para aliviar los atascos del Polígono de Toledo

Tramo de la TO-23 que va a pasar a tener tres carriles por sentido. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso clave, después de numerosos retrasos, para acabar con uno de los puntos negros de tráfico más habituales de Toledo. El departamento que dirige Óscar Puente ha adjudicado por 5,06 millones de euros, IVA incluido, las obras para ampliar y remodelar el enlace de la A-42 con la TO-23.

La obras, con una duración estimada de un año, permitirán construir un tercer carril en cada sentido de la TO-23 entre los kilómetros 0 y 2,1, precisamente el tramo que concentra buena parte de las retenciones que sufren a diario los conductores que entran y salen del barrio de Santa María de Benquerencia, conocido popularmente como el Polígono.

La carretera se convertirá así en una vía de tres carriles por sentido, frente a los dos actuales, con el objetivo de aumentar su capacidad y mejorar la circulación en uno de los accesos más utilizados de la capital regional.

Problema creciente

El problema lleva años creciendo al mismo ritmo que el propio barrio. El Polígono ha experimentado una importante expansión residencial y administrativa ―con varias consejerías del Gobierno regional―, además de haberse convertido en el principal polo sanitario de Toledo desde la apertura del Hospital Universitario de Toledo.

Zona de la actuación. Ministerio de Transportes

La TO-23 se ha convertido, por tanto, en una pieza clave para los desplazamientos diarios de miles de personas. Y también en un cuello de botella habitual en las horas punta.

Tres carriles en ambos sentidos

El proyecto adjudicado por Transportes contempla remodelar el ramal que conecta la A-42 con la TO-23, que pasará de disponer de un carril a contar con dos.

Pero la principal novedad llegará unos metros después. Los primeros 2,1 kilómetros de la TO-23 incorporarán un tercer carril en ambas calzadas.

De esta manera, el tramo pasará de contar con dos calzadas separadas de dos carriles cada una a dos calzadas de tres carriles por sentido.

La intervención también modificará la distribución de los tráficos en el entorno de las calles Río Arlés y Río Jarama.

La nueva rotonda junto al Mercado de Abastos (arriba a la derecha en la imagen) hará que la actual incorporación desde la calle Jarama hasta la TO-23 se convierta en el tercer carril. Ministerio de Transportes

Se eliminará la conexión actual de Río Jarama y se incorporará una nueva glorieta que permitirá distribuir los vehículos hacia el resto del polígono industrial. Además, se construirá una nueva conexión con la TO-23 que funcionará como tercer carril en sentido Toledo.

El ramal de acceso al Polígono desde la glorieta elevada sobre la TO-23 duplicará su capacidad. Ministerio de Transportes

En el sentido contrario también se actuará sobre el acceso a la glorieta superior del enlace entre la TO-23 y Río Arlés. El ramal será duplicado y el carril derecho permitirá conectar directamente con esta calle sin necesidad de pasar por la glorieta superior.

Un acceso cada vez más saturado

La intervención responde a una demanda que se ha intensificado durante los últimos años. La TO-23 soporta diariamente una elevada intensidad de tráfico, especialmente durante las entradas y salidas de los centros de trabajo.

A los desplazamientos hacia el Polígono industrial se suman los relacionados con el hospital, las sedes administrativas de la Junta, las zonas comerciales y los movimientos hacia la A-42 y Santa Bárbara.

El Ayuntamiento de Toledo ha denunciado en varias ocasiones el "caos circulatorio" que se registra en los accesos al Polígono y ha reclamado al Gobierno central una solución a las retenciones.

Nuevas conexiones, iluminación y drenaje

Las obras no se limitarán a ampliar la capacidad de la carretera. El proyecto incluye una obra de drenaje transversal, cuya necesidad se ha puesto de manifiesto especialmente después de las intensas lluvias registradas durante los últimos años, especialmente la dana de 2021.

También se iluminará el enlace con la A-42 y el tramo de la TO-23 afectado por las obras.

La actuación se completará con la renovación de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las defensas, además de las medidas necesarias para garantizar la circulación durante la ejecución de los trabajos y la gestión medioambiental de los residuos.

El Ministerio de Transportes incluye esta intervención dentro de su programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. En este marco, asegura haber invertido 252 millones de euros en la provincia de Toledo desde junio de 2018.