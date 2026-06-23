Toledo paraliza un desarrollo residencial en el barrio de Santa Bárbara hasta que el Gobierno defina el trazado del AVE

La Comisión de Empleo, Promoción Económica y Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo ha archivado el expediente para desarrollar suelo residencial en el barrio de Santa Bárbara hasta que se defina el trazado del AVE.

Según ha informado el Consistorio, se ha paralizado el Programa de Actuación Urbanística (PAU) de la UA2 de la Unidad Ferroviaria de Santa Bárbara hasta que el trazado del tren esté definido. El objetivo es adecuar el nuevo colector, necesario en esta zona, y actualizar los precios que se han quedado obsoletos desde el inicio de la tramitación en 2002.

Los técnicos de Urbanismo han detallado que este PAU se inició en la zona ferroviaria para el desarrollo de suelo residencial y comenzó a tramitarse en 2002. Fue en 2023 cuando el servicio de Obras informó que el colector de la zona estaba saturado, al límite de su capacidad.

Después de que Urbanismo haya solicitado información a Adif y al Ministerio de Transportes sobre el trazado de la nueva infraestructura ferroviaria, tras decaer la propuesta de 'Toledo Central' y "no recibir respuesta concreta", el Ayuntamiento ha decidido "archivar la actuación hasta que exista un diseño definitivo".

Ampliación zona industrial

Por otro lado, los técnicos de Urbanismo han informado de que en la tramitación del planeamiento de la modificación puntual 31, correspondiente a la ampliación de la zona industrial, se ha detectado que existen unos hábitats protegidos, las samófilas, que han aparecido al sur del sector, lo que obliga a sacar tres parcelas del ámbito del PAU.

Este hecho obliga a realizar un plan parcial de mejora, que modifica tanto la ordenación estructural como la detallada, por lo que "es preciso volverlo a sacar a información pública".

Después, se debe pedir informe a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y se tendrá que informar el Consejo Consultivo porque afecta a zonas verdes. Posteriormente, se procederá a su aprobación definitiva.