El Ayuntamiento de Fuensalida implementará un sistema de becas a deportistas locales a partir del próximo curso

El Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) pondrá en marcha, a partir del próximo curso, un nuevo sistema de becas destinado a apoyar a los deportistas del municipio en su formación, preparación y participación en competiciones.

Con esta iniciativa, el Gobierno municipal reafirma su "compromiso con el deporte local, el esfuerzo, la constancia y el talento fuensalidano, impulsando nuevas oportunidades para que los deportistas puedan seguir creciendo y representando con orgullo el nombre de Fuensalida".

Así lo ha anunciado el alcalde, José Jaime Alonso, durante la VIII Gala del Deporte de Fuensalida, una cita que ha vuelto a convertirse en un "reconocimiento al talento, la constancia y la superación de los deportistas, poniendo en valor su esfuerzo diario y su contribución al impulso del deporte local como motor de convivencia, salud y desarrollo personal".

Este año, el acto ha contado con José Luis González como padrino, reconociendo a esta leyenda del atletismo español y uno de los grandes mediofondistas de la historia, siendo olímpico en tres Juegos, subcampeón mundial de 1.500 metros en Roma y participante del Cross Internacional del Calzado de Fuensalida.

Alonso ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con el deporte como una prioridad dentro de la acción municipal, defendiendo “que invertir en deporte es invertir en salud, en educación, en convivencia y en futuro”.

Además, el alcalde ha aprovechado para poner en valor que cerca de 2.000 personas utilizan cada semana las instalaciones deportivas de Fuensalida, que en los últimos años han contado con una inversión histórica por parte del Ayuntamiento para su ampliación y mejora, con el objetivo de que todos los vecinos cuenten con espacios de unión, crecimiento y oportunidades.