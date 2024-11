Bronca en Toledo: el PSOE tilda de "vendehumos" a Velázquez y el PP censura que De la Cruz "abrace a la corrupción"

Tan solo el minuto de silencio en recuerdo de Esteban Paños, líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo entre 2015 y 2023, fallecido el pasado miércoles, devolvió la tranquilidad al Salón de Plenos tras uno de los debates más tensos que se recuerdan en la capital regional. La fecha y la hora elegida para convocar el debate sobre las ordenanzas fiscales ya hacía presagiar lo que iba a suceder y sucedió.

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, que acusó al alcalde de intentar “ocultar bajo la cortina del encendido de las luces de Navidad el debate sobre la subida masiva de impuestos”, aseguró que “estas serán, sin duda, las peores navidades para los toledanos porque tendrán que ahorrar estas navidades para poder hacer frente a la media docena de tributos que ustedes les han subido: el IBI, el agua, el alcantarillado, la basura, la ORA y la práctica de deporte en la ciudad de Toledo”.

Durante su intervención, la líder de la oposición interpeló en diversas ocasiones al alcalde. "No se da cuenta de que su sonrisa y sus mentiras ya no tapan los miles de baches que tiene la ciudad; que sus anuncios vacíos no le sirven como proyecto de ciudad y que su descontrol en la movilidad de la ciudad no tiene precedente”, afirmó. La portavoz socialista usó también unas declaraciones del propio alcalde en las que aseguraba ‘no era un vendehúmos, porque lo que prometía, lo cumplía', para llamarle “vendehumos” al recordarle que en campaña electoral bajaría los impuestos.

Noelia de la Cruz, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo.

"Mitómano y filibustero"

Los calificativos no acabaron aquí. Velázquez también escuchó que es un “mitómano” y un “filibustero”. “Utiliza el filibusterismo político como hoja de ruta para gobernar esta ciudad. Que los amigos del alcalde necesitan un puesto en la Diputación se pone usted el traje de presidente del PP de Toledo; que necesitan hacer una degustación de vinos en la terraza del Ayuntamiento, se pone el collar de alcalde y si quieren ver bien la procesión del Corpus montamos a todos los amigos una tribuna preferente, simpatizantes, asesores y familiares”, le espetó Noelia de la Cruz.

La portavoz socialista le afeó también que durante este año se haya gastado 20 millones del remanente de Tesorería y todavía “no se haya visto ni el Plan de Arbolado ni los presupuestos participativos ni la remodelación del parque de la Vega ni el proyecto en la Alhóndiga para la Escuela de Danza y Artes Escénicas ni nada de nada. Sólo hemos visto una cosa: hacer la obra de Bisagra dos veces y la segunda ha sido la excusa perfecta para eliminar la marcha del 25-N”.

Por último, De la Cruz censuró a Velázquez por su “afán recaudatorio que no tiene límites como le ha recordado la OCU". “Ha metido la mano en los bolsillos de los toledanos y además cree que van a poder seguir despilfarrando su dinero sin más, pero hoy ha comenzado su cuenta atrás. Le echaron del Ayuntamiento de Seseña por gastarse el dinero de sus vecinos y dejarles endeudados y le vamos a echar del Ayuntamiento de Toledo porque si lo único que sabe es subir los impuestos y llenar la ciudad de baches y de ratas no puede seguir al mando de una ciudad como ésta.

"Solo sabe insultar"

La diatriba fue contestada por el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, al que antes de De la Cruz le había espetado que “no aporta nada a la ciudad pese a los años que lleva en política”. “Usted podía haber venido a este Pleno a defender a los toledanos y a proponer cosas positivas o a insultar al equipo de Gobierno en general y al alcalde en particular y ha decidido venir a insultar”, aseguró Alcalde.

Juan José Alcalde, portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda. Javier Longobardo

En primer término, el concejal de Hacienda negó que el equipo de Gobierno haya realizado una “subida masiva de impuestos”. En su opinión se trata de una “modificación de cuatro ordenanzas fiscales” de la que sólo una, la tasa de basura, afecta a los vecinos de Toledo y es en cumplimento de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada por en el Congreso por el PSOE y los socios de gobierno de Pedro Sánchez. En segundo lugar, lamentó el nivel político de los socialistas en la oposición. “Acaba de llamar al alcalde mitómano, vendehumo, mentiroso y defraudador. Eso es insultar”, aseguró el portavoz del equipo de Gobierno que cree que "Tolón podrá estar orgullosa de lo bien que le ha enseñado a insultar”. “No me extraña que quiera ser la candidata del PSOE en 2027, porque usted representa al sanchismo puro y duro”.

Alcalde, que pidió a los socialistas que “aporten y dejen de engañar”, aseguró que De la Cruz “estaba nerviosa por estar en el Pleno un viernes por la tarde. “Los viernes por la tarde también se trabaja”, aseguraba el portavoz del equipo de Gobierno que recordó a la portavoz socialista que era mejor estar en Toledo hablando de ordenanzas fiscales y otros asuntos de ciudad que estar en Sevilla.

Abrazo con la corrupción

“Para qué quiere ir a Sevilla. Para hacerse fotos con algunos de los imputados de su partido por casos de corrupción y que salen en las portadas de la prensa nacional; van a aplaudirles; se va a abrazar usted en Sevilla con la corrupción de su partido”, se preguntó el concejal de Hacienda. “El que eligió la capital hispalense para hacer su congreso federal tuvo poco ojo, porque Sevilla es el foco de la corrupción del PSOE andaluz, donde se originaron los ERE. Los toledanos quieren saber dónde están los 700 millones que iban para personas desempleadas y desaparecieron y terminaron gastándose en drogas y prostíbulos”, sentenció Alcalde.

Por último, el portavoz de los populares censuró que los socialistas hablen de “saqueo a los toledanos”. “Saqueo es lo que hacen los socialistas a nivel nacional con este país. Ahí están, por ejemplo, la trama ‘Koldo’ donde está involucrado el antiguo secretario de Organización de su partido, exministro y mano derecha de Pedro Sánchez; saqueo para los toledanos es lo que se está publicando de la trama Aldama y saqueo para los toledanos es subir 81 veces los impuestos y las cotizaciones como han hecho ustedes a nivel nacional”, concluyó Juan José Alcalde.